Cheque de estímulo: quién puede recibir pago de $850

En un intento por ayudar a reducir la desigualdad económica que enfrentan muchas mujeres, especialmente en la comunidad afroamericana de Georgia, se ha creado un programa que ofrece un gran apoyo económico a través de un cheque de estímulo.

El programa se llama “In Her Hands” y brinda pagos mensuales de $850 durante dos años a mujeres que tienen dificultades económicas.

Este proyecto, apoyado por el Fondo de Resiliencia y Oportunidades (GRO) y la organización Give Directly, tiene un presupuesto de 13 millones de dólares y ayudará a más de 200 mujeres en vecindarios como English Avenue y Vine City, donde más lo necesitan.

El contexto detrás de esta ayuda

Georgia tiene una de las mayores diferencias económicas en el país, especialmente para las mujeres afroamericanas.

Según datos recientes, las mujeres afroamericanas ganan solo 63 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos, y el 38% de ellas vive en pobreza. En cambio, solo el 8% de las mujeres blancas se encuentra en una situación similar.

Las razones de esta desigualdad son muchas, como los salarios bajos, menos oportunidades de empleo y la carga de las responsabilidades familiares, lo que obliga a muchas a endeudarse para cubrir necesidades básicas como comida o atención médica.

El programa “In Her Hands” se creó para abordar este problema, ofreciendo una solución clara: ingresos garantizados que ayudan a las mujeres a tener estabilidad económica para cubrir sus gastos y, lo más importante, planificar un futuro con más seguridad.

¿Cómo funciona el cheque de estímulo?

Este programa otorga pagos mensuales de $850 durante dos años.

No es una prueba piloto nueva: en 2022 se realizó un proyecto piloto que benefició a más de 650 mujeres afroamericanas en Georgia, con resultados tan positivos que se ha decidido expandir la iniciativa.

Lo interesante de este programa es que no está limitado a un solo tipo de comunidad, sino que abarca zonas urbanas, suburbanas y rurales, demostrando que los ingresos garantizados pueden ser efectivos en diferentes contextos.

¿Quién puede participar?

Para acceder a este beneficio, las mujeres deben cumplir ciertos requisitos:

-Ser mujeres mayores de 18 años.

-Vivir en barrios específicos del lado oeste de Atlanta, como English Avenue, Vine City, Bankhead o Washington Park.

-Tener un ingreso que no supere el doble del nivel de pobreza federal.

-No haber participado previamente en programas similares en áreas como Old Fourth Ward, Southwest Georgia o College Park.

Si cumples con estos criterios, puedes tener una buena oportunidad de recibir esta ayuda financiera.

