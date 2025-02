Juez bloquea plan de Trump sobre ofrecer incentivos a empleados federales que renuncien

Un juez federal bloqueó temporalmente el plan del presidente Donald Trump de reducir el número de empleados federales, ofreciéndoles incentivos financieros con el propósito de que renuncien, y tenían como fecha límite este jueves 6 de febrero. La decisión otorga una victoria inicial a los sindicatos de trabajadores que demandaron para detener el plan del mandatario.

El fallo del juez se produjo horas antes de la fecha límite para solicitar el programa de renuncia diferida, que fue orquestado por Elon Musk. Dos millones de funcionarios estadunidenses tenían que tomar la decisión si renunciaban de sus cargos a cambio de ocho meses de sueldo como indemnización.

Consideran que el plan es ilegal

Los sindicatos, que organizaron manifestaciones en Washington D.C., dijeron que el plan era ilegal, fue así como el juez de distrito de Estados Unidos, George O’Toole Jr., suspendió su implementación.

El juez O’Toole desea escuchar los argumentos de ambas partes en una audiencia judicial que fue programada para el lunes 10 de febrero a las 2:00 de la tarde (Hora local). Ordenó a la administración que extendiera el plazo hasta entonces, publicó The Associated Press (AP).

Miles de trabajadores aceptaron

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó que alrededor de 60,000 trabajadores aceptaron las condiciones y dejarán sus trabajos a cambio de recibir su sueldo hasta el 30 de septiembre.

Y también agregó: “Esperamos que ese número aumente. Animamos a los empleados federales de esta ciudad a que acepten esta oferta tan generosa”.

AP publicó que, según describió a los empleados federales que han estado trabajando de forma remota como “vagos”, diciendo que “no quieren venir a la oficina” y “si quieren estafar al pueblo estadounidense, entonces son bienvenidos a aceptar esta indemnización”, declaró.

Un trabajador federal en Colorado, que habló con AP bajo condición de anonimato, indicó que la decisión del juez federal reforzó las sospechas que fueron compartidas por personas que trabajan en varios departamentos y agencias, quienes consideran que el programa de renuncia diferida era legalmente cuestionable.

Aumentan presión sobre empleados

La administración aumentó la presión sobre los empleados para que renuncien, pues envió un recordatorio de que los despidos o suspensiones temporales podrían venir a continuación, dijo la misma agencia de información.

Los demócratas y los líderes sindicales puntualizan que los trabajadores no deberían aceptar el programa de renuncia diferida porque no fue autorizado por el Congreso, lo que aumenta el riesgo de que no les paguen.

“Es una estafa y no una compra”, dijo a la AFP, Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales. “Los empleados federales no deben dejarse engañar por la palabrería de multimillonarios no electos y sus lacayos”, advirtió.

Con información de AP

