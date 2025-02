Kendrick Lamar impacta con su show de medio tiempo del Super Bowl LIX

El galardonado rapero estadounidense Kendrick Lamar revolucionó el escenario del Super Bowl LIX en el en el estadio Caesars Superdome, de Nueva Orleans.

Lamar fue el encargado de protagonizar el Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show, siendo la empresa tecnológica la patrocinante de uno de los espectaculos musicales más populares y transmitidos a nivel mundial. Lamar viene de ganar cuatro premios Grammy por su canción ‘Not Like Us’ y tras este triunfo ofreció un show de altura en el Super Bowl 2025.

Kendrick Lamar prometió ofrecer un show en el que sería fiel a su estilo y exaltaría la cultura del rap. Además, en una rueda de prensa previa dijo que todas sus presentaciones se caracterizaban por su capacidad de contar historias a través de sus canciones, muchas de las cuales son críticas fuertes al racismo estructural que se vive en Estados Unidos.

El artista nacido en California apareció en el escenario del Super Bowl sobre la carrocería de un auto clásico del cual salieron varios bailarines. A partir de ese momento el show de Kendrick Lamar se caracterizó por un espectacular despliegue de juegos visuales logrados por la sincronía coreográfica de los bailarines.

Kendrick Lamar's Full Super Bowl Halftime Show performance #SuperBowl pic.twitter.com/OxZED0YXDn — popculture (@notgwendalupe) February 10, 2025

Además, el rapero incluyó al actor veterano Samuel L. Jackson quien, en un derroche de histrionismo, presentó el show de Kendrick Lamar.

Después de interpretar tres de sus temas más exitosos, incluyendo ‘peekaboo’, el artista le dio la bienvenida a la cantante SZA. La joven cantante demostró su talento y calidad vocal al interpretar en vivo la canción ‘All The Stars’ y ‘Luther’ que hizo junto con el rapero.

Kendrick Lamar y SZA se presentaron el el medio tiempo del Super Bowl. Crédito: Frank Franklin II | AP

Si había algo que no podía faltar de la presentación de Kendrick Lamar era que interpretara su exitosa canción ‘Not Like Us’. El rapero dejó lo mejor para el final y al momento de cerrar su espectáculo el público vitoreó al escuchar las primera rimas de la galardonada canción. ‘Not Like Us’ nació como una tiradera en contra del rapero Drake en cuya letra lo acusa de pedófilo y de incluso tener un hijo desconocido. Esta canción ha sido la causante de una fuerte disputa legal ya que Drake demandó a Universal Music, disquera de ambos raperos por promover esta canción.

Antes de interpretar la canción, Drake se refirió a la demanda de Drake con el siguiente mensaje: “Quiero tocar su canción favorita, pero ya sabes que les encanta demandar”.

‘Not Like Us’ pasó de arrasar con los premios en los Grammy 2025 a ser el cierre ideal de la presentación de Kendrick Lamar en el show de medio tiempo del Super Bowl. Por si no fuesen suficientes sorpresas, durante el performance de ‘Not Like Us’ apareció la estrella de tenis Serena Williams bailando la exitosa canción.

Un dato no menos importante de la presentación de Kendrick Lamar es que todos los que participaron en la actuación son personas negras, esto en sintonía con el discurso antirracista que Kendrick Lamar ha promovido en sus canciones.

De esta manera, Kendrick Lamar deja en alto el género del rap en uno de los espectáculos más vistos a nivel mundial. La primera vez que el rap fue el protagonista de principio a fin de este evento fue en el año 2022 con el show de los legendarios raperos Dr. Dre y Snoop Dogg con la participación especial de Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Eminem y la aparición sorpresa de 50 Cent.

