Kendrick Lamar contará una gran historia en el medio tiempo del Super Bowl LIX

Este 9 de febrero se celebra el Super Bowl LIX en el Caesars Superdome en Luisiana, sede de los Nueva Orleans Saints, y el gran triunfo se lo disputarán los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. El medio tiempo de este año estará a cargo del rapero Kendrick Lamar.

A pocos días de evento todo se está preparando y Lamar dio una conferencia de prensa oficial en la que habló sobre la creación de su último disco ‘GNX’, sobre el rap y su polémica con Drake. Hay que recordar que hace muy pocos días se llevó cinco premios Grammy, incluyendo Mejor Grabación y Mejor Canción del año. El reconocimiento fue dado a la canción ‘Not Like Us’.

Como es normal, el rapero no dio demasiado detalles sobre lo que presentará durante le medio tiempo, pero sí resaltó que el show que está preparando él y su equipo está cargado de “storytelling”. Es decir, contará una gran historia a través de sus canciones, performance y otra sorpresas.

No es de extrañar que haya descrito de esa forma su show, pues durante toda su carrera se ha caracterizado por la calidad de las historias que cuenta. Incluso, en 2018 se convirtió en el primer rapero en ganar un premio Pulitzer de la música.

“Siempre he sido partidario de contar historias a través de mi repertorio y a lo largo de mi carrera. Siempre he tenido una pasión por traer este lado de mí a cualquier escenario, ya sea mi gira mundial o una presentación a 500 personas en un club”.

El show también será una forma de mostrar y celebrar el género y dijo: “Cuando la gente habla de rap, piensan que es solo rap y no una forma de arte real”.

Lamar centró gran parte de la conversación en explicar cómo él ha concebido el rap desde el inicio de su carrera y qué es lo que ha querido lograr en el género. Comentó: “Creo que mucha gente estaba dejando el rap en un segundo plano, ya no se veía esa agallas, esa mordacidad”.

Considera que la preparación para un show como el del medio tiempo del Super Bowl no es de solo unas semanas, sino que es una preparación de años, desde el inicio de la carrera de cada artista. “Estar presente y no prever todo me mantuvo en un estado mental estable para poder estar en grandes escenarios como este“, dijo durante la conferencia de prensa.

