Aleyda Ortiz no cree la versión de Aleska Génesis sobre la ruptura con Clovis Nienow 

Aleska Génesis contó en La Casa de los Famosos All-Stars qué pasó con su ruptura con el actor y presentador mexicano Clovis Nienow, con quien terminó poco antes de entrar al reality show de la cadena Telemundo.

La modelo venezolana contó en el programa de telerrealidad que como pareja no estaban funcionando y que le pidió a su ex que por favor compartieran con su público que habían terminado, pero él decidió dar una entrevista en la que aseguraba que se quería casar con Aleska y además tener hijos.

Esta situación fue el detonante y al final tuvieron que lanzar un comunicado en el que explicaron que su noviazgo: “Entonces me mete una presión de que si al otro día no estamos juntos ‘pobrecito, él se quería casar; pobrecito, él quería esto y ella lo dejó’. Y eso a mí no me gustó”.

Ante esta versión, hay muchas dudas, no solo por parte del público, sino también de algunos conductores de En Casa con Telemundo, como Aleyda Ortiz, quien comentó: “Aleska a mí me cae bien, ha estado aquí en el programa, pero yo no le creo lo que ella me está diciendo. Me están engañando. No me cuadra nada”.

Por su parte, Chiky Bombom se mostró algo cansada del tema: “Ellos no van a volver, pero viven mareando al público. No me gustan. Ya yo no quiero saber, ellos se dejaron, están mareando, mareando y mareando”.

¿Y qué ha dicho Clovis Nienow?

El mexicano no se ha quedado atrás y este miércoles habló sobre esta situación en el programa Hoy Día, del que forma parte.

“Ella tiene razón, es muy difícil terminar una relación cuando hay amor; pero también es maduro tomar estas decisiones de cada quien continuar su vida”, dijo.

En este sentido, Clovis agregó: “Yo no sé qué va a pasar en un futuro, lo que sí sé es que siempre va a tener mi apoyo, mi cariño y mi respeto”.

Sigue leyendo:

Uriel del Toro lanza duro mensaje en gala de eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars

¿Qué falló en la votación de La Casa de los Famosos para que eliminaran a Salvador Zerboni?

Salvador Zerboni anuncia su regreso a La Casa de los Famosos All-Stars: Aluxe