Manelyk a Julia Gama: ‘No te subas en un tren que no es tuyo’

Sin titubeo, Manelyk González le replicó a Julia Gama luego de que Uriel del Toro ganara el poder de salvación en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

Todo empezó porque la actriz brasileña se molestó con el triunfo del cuarto Tierra y le recordó al público que la semana pasada Aleska Génesis, del cuarto Fuego, salvó a Alejandra Tijerina. Ahora, Julia considera que deben salvar a alguien de su equipo, en retribución a lo que pasó la semana pasada.

Cuando Manelyk escuchó la justificación de Julia se molestó y sin pensarlo mucho le dijo:

“Salvamos me suena manada amiguita, la salvó Aleska, no te subas a un tren que no es tuyo”.

Esta declaración hizo que las cosas se pusieran bastante tensas en la casa, debido a que el cuarto Fuego siente que Tierra velará por Alejandra y no ayudará a otros habitantes.

Manelyk, por ejemplo, se enfrentó a Laura Bozzo, quien aseguró que estaban haciendo cosas sucias en el juego y ella le contestó que dentro de la casa hay una competencia y por ende no debe haber molestia por las decisiones que se tomen.

El público también ha opinado de esta situación y consideran que Aleska Génesis salvó a Alejandra Tijerina porque quiso y no porque alguien se lo pidió.

La situación está más difícil porque en la placa la mayoría de los nominados son parte de la nueva generación, que no tiene experiencia en este reality show.

En el grupo figuran Luca Onesteni, Valentina Valderrama, Erubey de Anda y el único experimentado, el actor argentino Nacho Casano.

La salvación será este domingo, al igual que los posicionamientos, en los que los habitantes le dirán a los nominados las razones por las que quieren que uno de ellos salga de la competencia.

