Tekashi 6ix9ine recibió una falso ataúd en su casa de Florida

El pasado jueves 13 de febrero dos hombres ingresaron al vecindario privado donde está la casa de Tekashi 6ix9ine y dejaron en el lugar un ataúd falso. En él escribieron: “RIP King Von”, haciendo referencia al rapero que fue asesinado en 2020.

Además del falso ataúd, los intrusos dejaron un ramo de flores y una caja para mascotas, según información policial obtenida por ‘TMZ’.

Tekashi 6ix9ine no estaba en la propiedad de Florida para el momento en que dejaron el ataúd, pues estaba trabajando en su estudio de grabación. El que sí estaba era su hermano, quien salió y preguntó a los dos hombres, aún desconocidos, que qué hacían y estos respondieron que solo estaban entregando algunas obras de arte.

Poco después llegó la policía, incluyendo un escuadrón antibombas para verificar que la comunidad no corriera riesgo. Pero no había nada, se dice que el ataúd estaba lleno de jabón líquido para manos. No se sabe cuál fue la intención exacta de esta entrega, si es una amenaza o solo un mal chiste.

Hay que recordar que Tekashi 6ix9ine y King Von siempre fuera raperos rivales.

Por otro lado, 6ix9ine no se ha mostrado afectado por la situación e incluso le declaró a ‘TMZ’: “Estoy bastante triste. Quería quedarme con el ataúd de King Von y ponerlo en mi habitación, pero la policía tuvo que confiscarlo. Quería dormir en el ataúd para sentir lo que era ser King Von por un día”.

Probablemente las autoridades están investigando el caso, e incluso tienen acceso a cámaras de seguridad en las que han identificado el momento en que los dos hombres entraron al vecindario.

