Funcionarios de Nueva York renuncian tras colaboración de Eric Adams con Trump

Cuatro funcionarios de la ciudad de Nueva York renunciaron a sus cargos después de que el Departamento de Justicia decidió desestimar el caso de corrupción del alcalde Eric Adams, a cambio de supuestamente ayudar con la agenda de deportación del presidente Donald Trump.

Los cuatro altos funcionarios son: Meera Joshi, vicealcaldesa de operaciones; Maria Torres-Springer, primera vicealcaldesa; Anne Williams-Isom, vicealcaldesa de salud y servicios humanos, y Chauncey Parker, vicealcalde de seguridad pública, reportó The New York Times.

Los funcionarios notificaron a Erc Adams su renuncia el lunes 17 de febrero y dejarán sus cargos en los próximos días.

La gobernadora discutirá “el camino a seguir”

“Debido a los eventos extraordinarios de las últimas semanas y para permanecer fieles a los juramentos que hicimos a los neoyorquinos y a nuestras familias, hemos tomado la difícil decisión de renunciar a nuestros roles”, dijeron Torres-Springer, Williams-Isom y Joshi en una declaración conjunta, según CNN.

Después de hacerse pública la renuncia de los vicealcaldes, la gobernadora del estado Kathy Hochul anunció que convocó a una reunión para el martes 18 de febrero para discutir “el camino a seguir”. Y en declaraciones, sugirió que podría destituir a Eric Adams.

“En los 235 años de historia del estado de Nueva York, nunca se han utilizado estos poderes para destituir a un alcalde debidamente elegido; revocar la voluntad de los votantes es una medida sería que no debe tomarse a la ligera”, afirmó la gobernadora, subrayó The New York Times.

Y añadió: “Dicho esto, la presunta conducta en el Ayuntamiento que se ha denunciado en las últimas dos semanas es preocupante y no puede ignorarse”.

“Me decepciona verlos partir”, Adams

Según el informe del mismo medio de comunicación, los vicealcaldes que dejarán sus cargos, sentían que estaban trabajando para un alcalde acusado, pues Adams fue acusado de soborno y fraude federales, y luego otras investigaciones federales de corrupción también pasaron por el Ayuntamiento.

“Me decepciona verlos partir, pero dados los desafíos actuales, entiendo su decisión y les deseo todo el éxito en el futuro”, indicó el alcalde Adams.

Agregó también, “quiero ser muy claro: la ciudad de Nueva York seguirá avanzando, como lo hace todos los días. Todos los vicealcaldes permanecerán en sus funciones por el momento para garantizar una transición sin problemas. Los habitantes de la ciudad de Nueva York siguen siendo, sin lugar a dudas, nuestra máxima prioridad”.

“Ayudar a combatir la inmigración ilegal”

El Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales en Nueva York desestimar los cargos de corrupción contra Eric Adams. Los fiscales criticaron la orden de retirar los cargos, que citaba en parte el papel de Adams como alcalde ayudando a la administración Trump a combatir la inmigración ilegal, como un trato que equivalía a un “quid pro quo”, informó CNN.

Esta es la segunda vez que altos funcionarios renuncian, ya que un grupo de funcionarios de alto perfil abandonaron la administración Adams, poco después de que se anunciaran los cargos contra el alcalde en septiembre.

