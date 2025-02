Recién “perdonado” alcalde Adams de Nueva York se reunirá con zar de la frontera Tom Homan

Tom Homan, el llamado “zar fronterizo” del gobierno de Donald Trump, afirmó que se reunirá mañana con Eric Adams en un esfuerzo por asegurar un compromiso del alcalde de Nueva York para ayudar a reunir y deportar a inmigrantes con historial criminal.

La oficina del alcalde no ha confirmado la posible reunión entre Adams y Homan. “Voy a ir (a Nueva York) el jueves para reunirme con el alcalde, o él viene a la mesa o lo buscamos”, dijo Homan a los presentadores de “Cats & Cosby Show” John Catsimatidis y Rita Cosby durante una entrevista en WABC 770 AM, destacó New York Post.

Homan, de 63 años, se reunió previamente con Adams en diciembre y lo elogió por mostrar interés en cooperar con el esfuerzo de la administración Trump para deportar a los indocumentados con antecedentes penales y localizar a cientos de miles de niños migrantes que, según el zar fronterizo, no se encuentran contabilizados.

“Está totalmente comprometido con abordar las amenazas a la seguridad pública que están aquí ilegalmente y ayudarme a encontrar a estos niños desaparecidos”, dijo Homan. “Así que me reuniré con él el jueves y veremos qué [sucede]”.

El ex jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicó que prevé que Adams autorice al Departamento de Policía de Nueva York a informar a las autoridades federales sobre el paradero de los inmigrantes criminales.

“Espero que lleguemos a un acuerdo en el que sus oficiales ayuden a mis oficiales a eliminar estas amenazas a la seguridad pública, especialmente el Tren de Aragua y otras pandillas extranjeras que están creando estragos en Nueva York”, afirmó Homan.

“Entonces, esperemos que el jueves por la noche regrese a (Washington) DC con un gran acuerdo”, agregó el zar de la frontera, señalando que “no contaré mis centavos hasta que los tenga”.

El Departamento de Justicia (DOJ) ordenó el lunes a los fiscales de Manhattan que desestimaran el caso de soborno federal contra Adams, apoyando su argumento de que los cargos federales que enfrentó bajo la administración del presidente Joe Biden tenían motivaciones políticas y obstaculizaban su capacidad para combatir la crisis migratoria en la ciudad de Nueva York.

Trump había sugerido que “consideraría” indultarlo, pero no ha emitido declaraciones desde el anuncio del DOJ el lunes. “Creo que fue tratado de manera bastante injusta”, dijo sobre Adams durante una conferencia de prensa en diciembre.

Desde su triunfo electoral en noviembre, el alcalde se ha acercado al polémico mandatario. Tanto Adams como Trump -quien ha sido uno de los pocos que han salido en su defensa- han dicho que las acusaciones federales surgieron por haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el reciente avasallante triunfo electoral republicano.

La noche del miércoles 25 de septiembre, en sus primeras declaraciones cuando corrían rumores de que sería acusado al día siguiente, Adams dijo que era una víctima de la Casa Blanca por haber cuestionado las políticas migratoria de Biden. Al día siguiente se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal, bajo cargos de soborno, entre otros.

El inicio del juicio contra Adams, un demócrata que antes fue republicano y se rumora podría volver a serlo, había sido fijado para el próximo 21 de abril.

El alcalde demócrata está “manteniendo abiertas las opciones” sobre volver al Partido Republicano después, dijo hoy al New York Post uno de sus amigos cercanos el magnate de los supermercados John Catsimatidis. “Definitivamente está pensando… en mantener abiertas las opciones”, afirmó Catsimatidis cuando se le preguntó si Adams podría volver a ser republicano para mantenerse en la alcaldía de Nueva York, donde le han surgido muchos retadores demócratas.

Aunque el alcalde ha insistido en su inocencia, dos aliados suyos han admitido responsabilidad en el caso. El mes pasado un magnate inmobiliario de Brooklyn, Erden Arkan, se declaró culpable de conspiración, admitiendo que trabajó con un funcionario del gobierno turco para canalizar contribuciones ilegales de campaña a Adams en 2021.

Luego, a fines de la semana pasada trascendió que Mohamed Bahi, ex asistente del alcalde que se desempeñó como enlace principal del Ayuntamiento con la comunidad musulmana, planea declararse culpable de un cargo de conspiración en el caso de corrupción.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.