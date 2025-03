Tiene 20 años viviendo indocumentada en EE.UU. y ahora teme deportación: ni siquiera sale de casa

Virginia, una inmigrante hondureña que ha vivido en Estados Unidos durante dos décadas, enfrenta una orden de deportación que la mantiene en constante temor. Con dos hijos, uno de ellos sobreviviente de cáncer, la posibilidad de ser expulsada del país la paraliza, al punto de ni siquiera querer salir de su hogar.

“Nunca había sentido tanto terror como lo estoy sintiendo ahora, al punto de no querer salir a ningún lado, pero saco fuerzas para seguir”, confesó Virginia, quien solicitó proteger su identidad por temor a ser identificada por las autoridades migratorias, a la cadena de noticias Telemundo.

La angustia se intensificó recientemente, cuando su hijo mayor sufrió una emergencia médica y, aterrada por la posibilidad de que la detuvieran, no pudo llevarlo al hospital y tuvo que depender de otra persona para hacerlo.

Pero este temor no es infundado. En estados como Texas y Florida se han implementado medidas que permiten a los hospitales preguntar el estatus migratorio de los pacientes, aunque ello pueden negarse a responder. Aun así, la incertidumbre y el riesgo de exposición desalientan a muchas familias migrantes a buscar atención médica.

Mayra Barragán, psicoterapeuta, advirtió en una entrevista con Telemundo que el estrés prolongado de vivir bajo amenaza de deportación puede afectar gravemente la salud mental. “Lo primero que necesita esta madre es buscar apoyo psicológico para manejar el trauma y el miedo constante en el que vive”, explicó.

Pero el impacto emocional no se limita a los adultos. “Mis hijos también están preocupados porque temen que me pase algo y no saben si algún día voy a poder regresar”, relató Virginia.

Huyendo de la violencia, pero sin refugio seguro

La historia de Virginia está marcada por el miedo desde hace años. Durante 19 años, aseguró, fue víctima de violencia doméstica a manos del padre de sus hijos, quien fue deportado a Honduras. “Nos tenía aterrorizados, me amenazaba frecuentemente con matarme si me separaba de él”, contó.

Consideró que ser devuelta a su país natal significaría perder todo lo que ha construido en Estados Unidos y representaría un peligro real para su vida. “Si me deportan, temo lo peor. Podría perder hasta mi vida porque allá está mi abusador”, afirma.

“Si fueran un poquito más empáticos ante esta situación, porque todos venimos a este país por un sueño, somos gente trabajadora”, expresó.

