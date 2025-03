Karla Sofía Gascón agradece a Madonna por apoyarla tras polémica

La actriz Karla Sofía Gascón, quien estuvo nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar por su interpretación en ‘Emilia Pérez’, expresó públicamente su gratitud hacia Madonna por apoyarla tras la polémica que surgió con sus antiguos tuits xenófobos.

A través de su cuenta de Instagram, la española compartió una fotografía en blanco y negro donde ambas aparecen abrazadas, y aprovechó para mandar un mensaje a Madonna, quien además la invitó a una fiesta posterior a los Oscar.

“Madonna, quiero agradecerte todo el cariño que me has demostrado, tu invitación a la fiesta que me diste después de los Oscar y tus palabras de cariño y fuerza. Te quiero“, escribió la actriz en su post.

Además de su mensaje a Madonna, Gascón aprovechó para reconocer a otros artistas y profesionales de Hollywood que también le ofrecieron su apoyo durante esa noche tan especial, tanto en la gala de los premios como en la fiesta posterior.

“Me manifestaron su apoyo y admiración esa noche, tanto en la gala como en la fiesta“, agregó en la misma publicación, dejando claro que la experiencia, aunque marcada por la controversia, estuvo llena de momentos de cariño y solidaridad por parte de la comunidad cinematográfica.

La actriz española también quiso dedicar unas palabras de felicitación a Mikey Madison, quien se alzó con el galardón a Mejor Actriz por papel en ‘Anora’.

“Me hubiera encantado saludarte en la alfombra roja, y después abrazarte y felicitarte por el reconocimiento a tu labor, pero por razones ajenas a mi voluntad no pudo ser en esta oportunidad. Espero conocerte pronto y poder expresarlo en persona“, aseguró.

Karla Sofía Gascón asistió a la ceremonia de los premios Oscar a pesar de la reciente controversia que había generado por la reaparición de publicaciones antiguas en las que expresaba opiniones sobre el Islam en Europa, teorías antivacunas, comentarios sobre George Floyd y críticas hacia su compañera de reparto en ‘Emilia Pérez’, Selena Gómez.

Estos comentarios desataron un fuerte rechazo en redes sociales y la excluyeron de importantes eventos de la temporada de premios, como los Critics Choice Awards, los BAFTA y los SAG Awards.

Sin embargo, a pesar de las tensiones, la actriz estuvo presente en la gala de los Oscar, aunque optó por no desfilar por la alfombra roja y apareció directamente dentro del Teatro Dolby, donde su presencia no pasó desapercibida.

