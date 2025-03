Maduro afirma que la cancelación de Chevron afecta acuerdo de deportaciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro señaló durante un evento por el Día Internacional de la Mujer, que luego de la cancelación por parte de Estados Unidos de la licencia de Chevron de seguir operando en el país sudamericano, ahora el acuerdo alcanzado con relación a las deportaciones de inmigrantes podría verse afectado.

“Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaban, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos injustamente solo por ser migrantes. Ser migrante no es un delito”, dijo Maduro frente a su gente en un evento.

Asimismo, el líder chavista añadió: “Debe cesar en EE.UU. la persecución contra los migrantes porque tienen dignidad, tienen familia, y merecen respeto. Debe respetarse los derechos humanos de los migrantes”, describió DW.

Tenían vuelos acordados

Maduro indicó que tras la revocación de la licencia de Chevron en Venezuela por parte de la administración de Donald Trump, se verían afectados los viajes que Venezuela tenía programados para las deportaciones.

Los vuelos de repatriación acordados estaban siendo operados por la aerolínea estatal Conviasa, que buscó en dos aviones a un primer grupo de 190 venezolanos en El Paso, Texas, y a otro de 176 en Honduras, tras salir de la base militar de Guantánamo, informó EFE.

Venezuela no aceptará más migrantes

El Wall Street Journal, reveló que el gobierno venezolano advirtió en privado a la administración de Trump que no aceptará más migrantes tras la revocación de la licencia a Chevron.

“Allí el imperialismo tomó unas decisiones. Se dieron un tiro en el pie ellos mismos: sancionaron a una empresa estadounidense, Chevron, que tiene 100 años aquí trabajando”, sentenció el mandatario durante el evento.

El gobierno de Trump puso fin a la licencia el pasado 4 de marzo, y comunicó que tienen un mes, hasta el 3 de abril, para poner fin a sus operaciones en el país sudamericano, reportó DW.

Chevron operaba en Venezuela por una licencia que el Gobierno de Joe Biden otorgó en noviembre de 2022. Venezuela produce poco más de un millón de barriles diarios de petróleo, de los cuales más de 200,000 eran de Chevron, y destinados a Estados Unidos.

