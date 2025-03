Tragó tornillos en Guantánamo para que lo sacaran de la celda: el testimonio de un venezolano

Un migrante venezolano que estuvo detenido en la base naval de Guantánamo relató las condiciones extremas en las que vivió durante su reclusión y aseguró que la desesperación lo llevó a tragarse tres tornillos para que lo sacaran de la celda, luego de que supuestamente los agentes no le permitieron hacer una llamada para comunicarse con su familiares en su país.

“Yo tenía en mi posesión tres tornillos de una pulgada y los amenacé. Les dije que si no me daban una llamada, los iba a tragar. Ellos no quisieron y me los tragué”, contó Mayfreed Durán a la cadena de noticias Telemundo.

Su acción provocó una emergencia médica y lo llevaron a emergencias.

Mayfreed Durán aseguró no pertenecer al Tren de Aragua. Foto: Cristian Hernández / AP

El venezolano negó cualquier vínculo con la organización terrorista de origen venezolano Tren de Aragua y afirmó que las autoridades estadounidenses lo detuvieron injustamente. Incluso, aseguró que no tiene tatuajes y que jamás ha manipulado un arma.

“Nosotros no somos partícipes del Tren de Aragua. No tengo tatuajes relacionados a esa pandilla, nunca he tenido en mi posesión un arma de fuego”, aseguró.

Según su testimonio, las condiciones de encierro en Guantánamo eran insoportables. “Todo el día encerrado, no sabía si era de día o de noche. Todo el mundo quejándose, deprimido, llorando. Muchos compañeros intentaron quitarse la vida cortándose las venas, otro se quiso ahorcar”, relató a Telemundo.

El Departamento de Seguridad Nacional ha asegurado que los detenidos tenían acceso a comunicación con sus abogados, pero muchas familias afirmaron no haber recibido información sobre sus seres queridos.

Los relatos de quienes han pasado por el centro de detención revelan un ambiente de encierro extremo y desesperación, con secuelas que persisten incluso después de recuperar la libertad. “Sueño que todavía estoy encerrado, todavía no creo que estoy fuera”, concluyó Mayfreed Durán.

Migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos. Foto: Cristian Hernández / AP

¿Qué respondió el Departamento de Seguridad Nacional?

El Departamento de Seguridad Nacional respondió al migrante venezolano. En un comunicado enviado a Telemundo, la agencia expresó:

“Este individuo es un criminal violento convicto. Nuestras prácticas se alinean con las que siguen otras autoridades pertinentes y están en total conformidad con los estándares legales establecidos. Estos detenidos tienen acceso al uso del teléfono para comunicarse con sus abogados”.

Mayfreed Durán es uno de los casi 200 migrantes deportados a Venezuela en las últimas semanas.

Sigue leyendo:

• Migrante detenido en Guantánamo: “Mami, si esto sigue así, me voy a matar”

• Latino con ciudadanía estadounidense votó por Trump y se arrepiente tras ser detenido por ICE

• Nombran nuevos líderes del ICE para “perseguir, arrestar y deportar” a extranjeros “ilegales”