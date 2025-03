EE.UU. espera que Rusia acepte como Ucrania la propuesta de alto el fuego inmediato

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este martes en la ciudad saudí de Yeda su esperanza de que Rusia acceda a la propuesta de alto el fuego inmediato de 30 días que Ucrania aceptó y señaló que, de rechazarla, se revelará claramente quién es el obstáculo para la paz.

En una rueda de prensa junto al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, destacó la disposición de Ucrania para poner fin a las hostilidades y abrir un camino hacia las negociaciones, reseñó la agencia de noticias EFE.

“Ucrania está dispuesta a dejar de disparar y empezar a hablar, ahora dependerá de ellos (Rusia) decir sí o no. Espero que digan que sí, y si lo hacen, creo que habremos avanzado mucho. Si dicen que no, entonces sabremos, por desgracia, quién es el impedimento para la paz aquí”, afirmó Rubio.

Rubio, quien se encontraba en Arabia Saudita tras una reunión de varias horas con una delegación de alto nivel ucraniana, subrayó que la propuesta de alto el fuego es el mejor gesto de buena voluntad que los rusos pueden ofrecer en este momento.

“Decir sí a la oferta ucraniana para detener los disparos, para detener los combates y llegar a la mesa de negociaciones sería un paso importante”, agregó.

La propuesta será transmitida a Rusia a través de diversos canales diplomáticos. Rubio aseguró que se comunicará directamente y utilizará métodos como conversaciones y otros medios diplomáticos, para asegurar que el Kremlin reciba el mensaje. No obstante, aclaró que no hay un plazo establecido para que Rusia responda, aunque expresó su esperanza de que la respuesta llegue lo antes posible.

El secretario Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz en Yeda, Arabia Saudita. Foto: Saul Loeb / AP

“Y nuestra esperanza es que los rusos digan que sí”, recalcó Rubio, quien reiteró que el objetivo de los esfuerzos por alcanzar la paz es el mismo que ha impulsado el presidente estadounidense Donald Trump: buscar una solución duradera y aceptable para ambas partes.

Acuerdo de Exploración de Recursos Minerales

Además de la cuestión del alto el fuego, Marco Rubio aprovechó la rueda de prensa para anunciar que se dejaría listo para firmar un pacto de exploración de recursos minerales con Ucrania, el cual había sido negociado previamente con el gobierno ucraniano a través del Tesoro de Estados Unidos.

Este acuerdo, que inicialmente se había previsto firmar a finales de mes pasado en Washington, será formalizado en el futuro cercano.

“Este es un acuerdo importante, pero no fue el foco de nuestras conversaciones de hoy. Como saben, hemos estado aquí en busca de la paz. Eso no significa que el acuerdo sobre los minerales no sea crucial, sin duda lo es”, expresó.

