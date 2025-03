Trabajaba en una casa en construcción y no bajó del techo para evitar que ICE lo arrestara

Un joven guatemalteco de 27 años, trabajador de la construcción en Alabama, desafió a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al negarse a bajar del techo de una vivienda en construcción durante una redada. Su historia, que narró a Lider News Alabama, lo convirtió en un fenómeno en redes sociales.

El operativo ocurrió cuando agentes de ICE llegaron a la obra en busca de trabajadores indocumentados. Mientras su compañero, un ciudadano estadounidense, descendió ante el reclamo de los oficiales, este joven decidió resistir. “Me quedé en shock. Solo somos trabajadores, estamos aquí por necesidad, por mantener a mi familia, no estoy aquí por casualidad sino por necesidad”, contó a la radio.

Desde el techo, el extranjero observaba cómo los agentes interrogaba a su compañero y decidía qué hacer. “Como llegaron así, no me quedó opción que quedarme ahí arriba y a los 10 minutos decidí llamar a mi hermano y él me dijo que no me bajara”, relató.

La tensión se mantuvo por más de seis horas en las que los oficiales intentaron persuadirlo para que bajara del techo, pero él se negó.

“No me iba a rendir tan fácilmente después de cruzar el desierto y la frontera. Y así me quedé arriba, me decían que me bajara y yo les dije que no me iba a bajar. Si ellos subían, me entregaba, ¿qué podía hacer? Solo pensé en Dios nada más”, aseguró.

Mientras el tiempo avanzaba, solo un oficial intentó llegar al techo con una escalera. “Eran cinco o más agentes que me tenían rodeado. “(Me imagino que no subieron porque) no tenían un arnés y porque la casa era privada”, explicó el joven a Lider News Alabama.

Aprovechando un descuido, tomó la arriesgada decisión de lanzarse al piso para escapar.

“Pasaron horas, fue como a las 3:30 de la tarde y ellos se distrajeron y tuve la oportunidad de salir. Se fueron a dar una vuelta y cuando estuve a punto de tirarme llegaron otra vez, y cuando me tiré en el suelo, salí en cuestión de segundos, fue un milagro”, relató.

En conversación con la radio de Alabama, señaló que sufrió lesiones en una costilla y en la pierna.

“Desde las 9:00 de la mañana estaba en el techo. Me decían que no me iban a hacer nada, que tenía derecho a un abogado, pero yo no les decía nada. Me decían ‘bájate, bájate, bájate’. Estuve tranquilo y le pedí a Dios, que sabe de mis necesidades. Nunca pensé en rendirme, no me dejé en el desierto y menos aquí”, expresó.

El joven, que tiene una hija pequeña, permanece oculto, pero aseguró que seguirá trabajando cuando se recupere. “A eso vine a este país”, afirmó.

