Con un brazo y una pierna amputados: el caso de una migrante a la que ICE se negó deportar

Después de más de un año de incertidumbre y dificultades en Estados Unidos, Jessica Paola Ramírez y su hija Astrid regresaron a su natal Honduras, donde finalmente se reencontraron con su familia. La joven madre expresó su felicidad al ver nuevamente a sus seres queridos.

“Feliz por ver a mis hijos y mi mamá, me siento muy contenta”, declaró Ramírez tras su llegada, según reportó Univision.

El emotivo reencuentro tuvo lugar en Tegucigalpa, a donde Jessica llegó tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua. Llegó a su barrio y llegó al hogar de sus familiares, quienes la recibieron con abrazos y lágrimas después de meses de incertidumbre.

Su madre, Ana Ramírez Cruz, confesó a Univision que durante todo este tiempo vivió con el temor de que su hija fuera deportada y separada de su nieta. “Yo temía que a ella la deportaran y dejaran en Estados Unidos a la niña de ella”, afirmó.

La posibilidad de que madre e hija fueran separadas representaba una de sus mayores preocupaciones, algo que viven muchas familias migrantes.

Jessica relató las difíciles experiencias que enfrentó en Houston, Texas, donde agentes migratorios realizaban amplios operativos. “Ellos entraban a los apartamentos, tocaban las puertas y nosotros la abríamos porque sabíamos que había redadas en Houston”, explicó.

Le amputaron un brazo y una pierna en 2019

Su historia de lucha comenzó en 2019, cuando sufrió un trágico accidente en el que un cable del tendido eléctrico cayó sobre ella, provocándole graves quemaduras que derivaron en la amputación de un brazo y una pierna.

Tras años de recuperación, en septiembre de 2023 decidió viajar a Estados Unidos en busca de asilo. Al llegar a la frontera, se entregó a las autoridades migratorias y solicitó protección al gobierno del expresidente Joe Biden.

Aunque tenía una cita programada en la corte, el temor de que la detuvieran y separaran de su hija la llevó a tomar la decisión de regresar a su país.

En su intento por obtener ayuda, acudió a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero no recibió la respuesta que esperaba. “Me rechazaron, me dijeron que no me podían deportar, que tenía que autodeportarme porque yo no tenía una orden de deportación”, relató.

Ante esta situación, se dirigió al Consulado de Honduras en Houston, donde las autoridades consulares le brindaron apoyo y gestionaron la compra de un boleto de avión para su retorno.

A su llegada a Honduras, la emoción de uno de sus pequeños hijos quedó reflejada en sus palabras a Univision: “Estamos alegres, mucho, por estar con nosotros”.

Jessica también expresó su alivio al estar nuevamente rodeada de su familia. “Siento que el espíritu me vino porque estoy con mi mamá, con mis hijos”, dijo.

