“Volveré más fuerte que nunca”: Gerrit Cole manda mensaje a la afición de los Yankees tras perderse la temporada

Los New York Yankees afrontarán el inicio de la temporada 2025 de las Grandes Ligas con una baja muy sensible. Pues el as del equipo Gerrit Cole sufrió una lesión en su codo derecho durante los Spring Training.

Esta lesión dejará a Cole fuera del montículo durante todo 2025 pues deberá someterse a una cirugía Tommy John. El lanzador derecho rompió el silencio recientemente en una publicación en sus redes sociales enviando un mensaje a la afición de los Yankees.

“Esta es la noticia que ningún deportista quiere escuchar, pero es el siguiente paso necesario para mi carrera. Me queda mucho por dar y estoy totalmente comprometido con el trabajo que tengo por delante”, inició el experimentado lanzador ganador del premio Cy Young en 2023.

Cole se perderá todo el 2025. Crédito: Godofredo Vásquez | AP

Cole además fue optimista y envió un mensaje a todos los fanáticos de los Yankees. Asegurando que en 2026 volverá más fuerte que nunca al montículo del equipo del Bronx.

“Acataré mi rehabilitación todos los días y apoyaré a los Yankees de 2025 en cada paso del camino. Amo este juego, amo competir y no puedo esperar a volver al montículo más fuerte que nunca“, explicó.

“Desde el momento en que soñé por primera vez con vestir el uniforme de los Yankees, mi objetivo siempre fue ayudar a traer un campeonato de la Serie Mundial a Nueva York. Ese sueño no ha cambiado; sigo creyendo en él y estoy más decidido que nunca a lograrlo”, cerró el Cole.

Cole iba a disputar su sexta temporada con los New York Yankees luego de firmar en 2020 un mega contrato de $324 millones de dólares por nueve años.

En cuanto a los Yankees deberán afrontar la temporada sin su máxima estrella en la rotación. Además el joven Luis Gil también se perderá el primer mes de competencia, por lo que todo queda en manos de Max Fried, Carlos Rodón, Marcus Stroman, Clarke Schmidt y Will Warren.

Sigue leyendo:

Max Fried deja claro que no pretende llenar el vacío que dejó Gerrit Cole en los Yankees

Brian Cashman reconoce que Yankees buscan picheo: “Hay muy poco disponible”

El salario de Gerrit Cole durante la temporada 2025 con New York Yankees