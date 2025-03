Max Fried deja claro que no pretende llenar el vacío que dejó Gerrit Cole en los Yankees

La temporada 2025 de las Grandes Ligas aún no ha iniciado y los New York Yankees ya tienen graves problemas. Pues las lesiones de Giancarlo Stanton y Luis Gil, quienes no estarán para el Día Inaugural, pesan en el equipo, pero sin duda la baja más sensible es la de Gerrit Cole quien se perderá toda la temporada para someterse a una cirugía en su codo.

Ante la perdida de su as por toda la temporada los Yankees deberán asumir el reto de una rotación incompleta. Al menos hasta la llegada de algún otro brazo y uno de los que deberá asumir un rol más importante en el equipo será Max Fried.

El zurdo llegó esta temporada baja a los Yankees desde la agencia libre en un contrato por ocho años y $218 millones de dólares. Por lo que desde ya deberá demostrar por qué pagaron esta enorme cantidad por él.

Max Fried en su presentación con New York Yankees. Crédito: Frank Franklin II | AP

Sin embargo, Fried mostró su respeto a Cole y dejó claro que no pretende llenar sus zapatos del lanzador. Sino que será él mismo. “Para mí, tengo que ser Max Fried. No puedo tratar de llenar los zapatos de nadie más. He lanzado con muchos compañeros de equipo realmente geniales y cosas así. Tengo que saber qué me hace tener éxito y no tratar de ser alguien que no soy”, explicó el lanzador.

Por el momento Max Fried es el más idóneo para tomar el lugar de as de los Yankees esta campaña con la ausencia de Gerrit Cole. El lanzador admitió que de ser elegido para el Día Inaugural lo tomará con mucho honor.

“Obviamente, es agradable tener un buen comienzo y con el pie derecho. Pero es una de 33, y si vamos a donde queremos ir, con suerte habrá más que eso”, cerró el zurdo de 30 años.

Fried viene de completar 29 salidas en la temporada 2024 con los Atlanta Braves. Dejando registro de 11-10 con 3.25 de efectividad y 166 ponches.

