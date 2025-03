Ex de Nicolas Cage desestima demanda contra el actor

Las querellas que Christina Fulton, expareja de Nicolas Cage, lanzó originalmente en contra del actor, ya fueron desestimadas en una demanda civil presentada recientemente por ella, luego de la presunta agresión por parte de su hijo Weston Cage.

El conflicto comenzó cuando, en febrero de 2025, Fulton presentó una demanda contra su hijo Weston, de 34 años, acusándolo de agresión y lesiones. En su demanda, Christina alegaba que Nicolas Cage, quien es el padre de Weston, no había intervenido ni tomado las medidas necesarias para evitar la conducta agresiva de su hijo.

Según Fulton, en un incidente ocurrido en abril de 2024, Weston la atacó con “furia maníaca“, lo que le causó diversas lesiones, entre ellas conmoción cerebral, lesiones en el cuello y la garganta, traumatismo dental y abdominal, además de trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Weston fue arrestado en junio pasado y acusado de dos delitos graves de agresión con arma mortal. Se declaró inocente de ambos cargos.

No obstante, la demanda original también incluía a Cage como demandado, acusándolo de negligencia. Sin embargo, estas demandas contra el actor fueron retiradas por la propia Christina Fulton, dejando en pie únicamente la demanda contra su hijo Weston.

Cundo se presentó la demanda, la respuesta de los abogados de Nicolas Cage no se hizo esperar. A través de un comunicado, los representantes legales del actor calificaron las acusaciones de Fulton como “frívolas” y, en su defensa, aseguraron que “el Sr. Cage no controla el comportamiento de Weston de ninguna manera y no es responsable de la presunta agresión de Weston a su madre“.

Por su parte, el abogado de Weston Cage mencionó que la demanda contra su cliente era algo que no le sorprendía. En su declaración, mencionó que Christina tenía un historial de litigios con otros miembros de su familia, y que podría ser “nada menos que una forma de obtener dinero y llamar la atención“.

Originalmente, Christina Fulton, de 57 años, alegó que Nicolas Cage conocía el largo historial de trastornos mentales y psicológicos de su hijo y los actos previos de agresión violenta y lesiones, pero aun así siguió facilitando dicho comportamiento brindándole apoyo financiero.

Con las demandas contra el actor desestimadas, el caso sigue adelante en los tribunales solo con la acusación de Christina Fulton contra su hijo Weston.

