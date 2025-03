Trump vs Nueva York: exige a MTA bajar el crimen en el Metro bajo amenaza de recortar fondos

Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte (DOT), exigió esta semana detalles sobre la delincuencia en el Metro y los autobuses de la ciudad de Nueva York bajo amenaza de retirar fondos y afirmó que los pasajeros “necesitan sentirse seguros y viajar en un entorno libre de delincuencia”.

Es un nuevo capítulo de los enfrentamientos entre el mandatario Donald Trump y su estado natal: en paralelo la administración federal y la gobernación de Nueva York están enfrascados en una batalla legal y política sobre el peaje para circular en Manhattan que entró en vigencia el 5 de enero tras ser aprobado a finales del mandato de Joe Biden.

También en febrero Pam Bondi, la nueva fiscal general de Estados Unidos nombrada por Trump, aprovechó su primera conferencia de prensa oficial para anunciar una demanda al estado Nueva York, así como a la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general estatal Letitia James y Marc Schroeder -comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado-, alegando que sus políticas limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

La misiva del secretario del DOT a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) fechada el 18 de marzo no mencionaba el peaje y exigía cifras del crimen para el lunes 31. Pero “¿Fue casualidad que Duffy publicara la carta tres días antes de la fecha límite que había establecido para el fin de las tarifas por congestión?”, comentó The New York Times en referencia al 21 de marzo, plazo que a última hora el DOT extendió por un mes.

“Si la MTA no abandonaba las tarifas por congestión, la administración encontraría otras formas de tomar represalias”. Las agencias federales podrían retrasar o retener fondos federales para programas y proyectos cruciales en Nueva York, incluyendo la tan ansiada ampliación de Penn Station, dijo Mitchell L. Moss, profesor de política urbana y planificación de la Universidad de Nueva York (NYU) y ex director del Rudin Center for Transportation Policy and Management.

“Seguiremos luchando para garantizar que el dinero de sus impuestos federales se destine a un transporte público sin delincuencia”, dijo Duffy en la carta donde instó al presidente de la MTA a detallar las medidas que está tomando para restablecer la seguridad y recuperar la confianza del público.

Janno Lieber, presidente de la MTA, comentó sobre la carta de Duffy: “Me siento como el niño al que un profesor le reprende cuando realmente ha hecho la tarea… Hemos hecho mucho para mejorar la seguridad del Metro”.

Un funcionario de la MTA afirmó que la agencia estaba dispuesta a dialogar con Duffy sobre sus esfuerzos y que las cifras de delincuencia van por buen camino, indicó ABC News.

La delincuencia en el Metro de Nueva York ha disminuido 40% en lo que va de año, en comparación con el mismo período de 2020, poco antes de la pandemia. La evasión de tarifas se redujo 25% en el 2do semestre de 2024, según la MTA.

En un video publicado en Twitter/X el miércoles usando titulares de prensa sobre eventos criminales en el Metro de NYC y dirigido a los usuarios, el secretario Duffy escribió: “Sus impuestos federales deberían destinarse a trenes subterráneos más limpios y seguros. Si la ciudad de Nueva York no se organiza, recortaremos los fondos. Así de simple. La @MTA tiene hasta fin de mes para mostrarme qué están haciendo para reducir la delincuencia, disminuir la indigencia y mejorar la seguridad. Ningún viajero debería preocuparse por convertirse en una estadística más de delincuencia simplemente por desplazarse por su ciudad”.

Sin vincular ambos temas explícitamente, el jueves Duffy mantuvo el tono amenazante al extender por un mes el permiso federal al peaje que la MTA cobra para circular en Manhattan, oficialmente llamado Tarifa de congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program). “Le otorgaremos a Nueva York una prórroga de 30 días mientras continúan las negociaciones. Sepan que los miles de millones de dólares que el gobierno federal envía a Nueva York no son un cheque en blanco. El incumplimiento continuo no se tomará a la ligera”.

“@GovKathyHochul — El gobierno federal y @POTUS (Donald Trump) están advirtiendo a Nueva York. Su negativa a poner fin a la tarifa de cordón y su abierta falta de respeto hacia el gobierno federal son inaceptables. Así como sus elevados peajes y la falta de opciones de carreteras gratuitas son una bofetada a los estadounidenses trabajadores, su negativa a aprobar dos oleoductos vitales que reducirán los costos del combustible en un 50% va en contra del interés público. Su sistema de precios ilegales cobra a los ciudadanos de la clase trabajadora por usar las carreteras que ya se construyeron con el dinero de sus impuestos federales”, continuó el mensaje de Duffy.

Antes de la última visita de Hochul el viernes 14 al Despacho Oval, Trump afirmó que quería reactivar el oleoducto Constitution, un proyecto que los reguladores de Nueva York cancelaron en 2016 debido a la preocupación de que pudiera afectar el suministro de agua potable. Algunos analistas desde entonces piensan que Hochul podría apoyarlo a cambio de salvar el peaje.

A pesar de que las cifras de NYPD hablan de una caída en los delitos en el Metro, la violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias, resumió CNN a fines de 2024. El año antes se estimó que unos 3,400 desamparados estaban morando en vagones y estaciones.