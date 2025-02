Gobierno de Trump vs migrantes en Nueva York: DOJ demanda por políticas de ciudad santuario

Pam Bondi, la nueva fiscal general de Estados Unidos nombrada por el mandatario Donald Trump, aprovechó su primera conferencia de prensa oficial ayer para anunciar que demandará al estado Nueva York, así como a la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general estatal Letitia James y Marc Schroeder, el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado, alegando que sus políticas limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

“Éste es un nuevo Departamento de Justicia (DOJ) y estamos tomando medidas para proteger a los estadounidenses… Nueva York ha elegido priorizar a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses. Eso se detiene hoy”, afirmó Bondi, citada por NBC News. “Como saben, demandamos a Illinois y Nueva York no escuchó. Así que ahora, ustedes son los siguientes”.

La demanda se produce días después de que el DOJ procediera igualmente contra la ciudad de Chicago (Illinois), alegando que sus leyes de “santuario” estaban frustrando los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

La demanda contra Nueva York se deriva de una ley estatal que permite a las personas sin documentos migratorios obtener licencias de conducir. La llamada “Green Light Law” (Ley de Luz Verde) se promulgó en parte para mejorar la seguridad pública en las carreteras, ya que las personas sin licencia a veces conducían sin ella o sin haber aprobado un examen práctico. El estado también facilita a los titulares de dichas licencias la obtención de un seguro de automóvil, lo que reduce los accidentes que involucran a conductores sin seguro.

Bondi criticó una disposición de la ley que, según dijo, exige que el comisionado DMV de Nueva York informe a las personas que se encuentran indocumentadas en el país cuando una agencia federal de inmigración ha solicitado su información.

“El presidente Trump ha ordenado que esto se detenga. Y si no cumple con la ley federal, lo haremos responsable. Se lo hicimos a Illinois, strike uno. El strike dos es Nueva York”, dijo desafiante Bondi, de pie frente a los agentes federales que han sido encargados de ayudar en la ofensiva migratoria de Trump. “Y si eres un estado que no cumple con la ley federal, eres el siguiente, prepárate”.

En respuesta a la demanda, James dijo en una breve declaración que “nuestras leyes estatales, incluida la Ley de Luz Verde, protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras a nuestras comunidades. Estoy preparada para defender nuestras leyes, como siempre lo he hecho”.

La gobernación no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Una fuente familiarizada dijo que la gobernadora Hochul y el presidente Trump tenían previsto almorzar juntos en la Casa Blanca este jueves, pero luego ella pospuso la reunión para la próxima semana, cuando estará en la capital para la conferencia de la Asociación Nacional de Gobernadores. El momento de la decisión de cancelar su viaje a Washington DC, luego de que Bondi hiciera el anuncio sorpresa ayer poco después de las 5 p.m., sugiere que podría ser una respuesta a la demanda del DOJ.

Bondi apareció junto a Tammy Nobles, cuya hija de 20 años fue asesinada en Aberdeen (Maryland) en julio de 2022 por alguien de El Salvador que había ingresado al país ilegalmente meses antes en Texas. El agresor, que entonces tenía 16 años, fue entregado a un primo hermano para que solicitara asilo, lo cual es una práctica común, según las leyes y políticas estadounidenses. Las autoridades de El Salvador lo habían acusado de afiliación a la violenta pandilla MS-13, según un informe de los republicanos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Para promocionar sus políticas de inmigración, Trump a menudo ha destacado a las “madres ángeles” como Nobles, que perdieron a sus seres queridos por delitos violentos cometidos por personas que se encuentran en el país ilegalmente.

Trump vs Nueva York

Tom Homan, el llamado “zar fronterizo” del nuevo gobierno, afirmó que se reuniría hoy jueves con Eric Adams en un esfuerzo por asegurar un compromiso del alcalde de Nueva York para ayudar a reunir y deportar a inmigrantes con historial criminal.

El lunes el DOJ ordenó suspender los cargos federales por corrupción contra Adams y esa no es la única forma en que la administración Trump parece estar utilizando el poder presidencial para moldear el futuro de la ciudad de Nueva York, comentó The New York Times. El mandatario nativo de Queens (NYC) ha amenazado con “matar” el programa de tarifas por congestión, que lleva funcionando un mes, y lo ha calificado de “realmente horrible” y “destructivo para Nueva York”.

Trump también dijo que estaba dispuesto a presentar una demanda para desafiar sus leyes de ciudad santuario, lo cual pronto se ha concretado. Y, en una entrevista con New York Post, se quejó de los carriles para bicicletas y las bicicletas eléctricas que, según él, estaban “golpeando a la gente”.

Incluso sus críticos admiten que Trump ha surgido como una fuerza política de pleno derecho que puede reformular algunos de los debates políticos más importantes de la ciudad. “Creo que él hoy ve oportunidades de una manera que no veía hace ocho años” al comenzar su primer mandato, dijo Howard Wolfson, un agente demócrata y ex vicealcalde de Michael Bloomberg. Wolfson agregó que un “alcalde y gobernador débiles sin precedentes” habían dejado un “enorme vacío de poder” en Nueva York.

Desde su triunfo electoral en noviembre, el alcalde se ha acercado al polémico mandatario. Tanto Adams como Trump -quien ha sido uno de los pocos que han salido en su defensa- han dicho que las acusaciones federales surgieron por haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el reciente avasallante triunfo electoral republicano.

La noche del miércoles 25 de septiembre, en sus primeras declaraciones cuando corrían rumores de que sería acusado al día siguiente, Adams dijo que era una víctima de la Casa Blanca por haber cuestionado las políticas migratoria de Biden.

El inicio del juicio contra Adams, un demócrata que antes fue republicano y se rumora podría volver a serlo, había sido fijado para el próximo 21 de abril. El alcalde demócrata está “manteniendo abiertas las opciones” sobre volver al Partido Republicano después, dijo el martes al New York Post uno de sus amigos cercanos, el magnate de los supermercados John Catsimatidis. “Definitivamente está pensando… en mantener abiertas las opciones”, afirmó Catsimatidis cuando se le preguntó si Adams podría volver a ser republicano para mantenerse en la alcaldía de Nueva York, donde le han surgido muchos retadores demócratas.

“Eric Adams los vendió, los vendió, los vendió, y lo que es sorprendente es que ni siquiera sabemos el precio”, despotricó el senador estatal Zellnor Myrie, uno de los varios demócratas que compiten por la alcaldía este año, en referencia al anuncio del lunes del DOJ.