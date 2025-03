Niurka Marcos echó agua a un sartén con aceite caliente mientras Laura Bozzo cocinaba

Niurka Marcos, actriz cubana, ha protagonizado un momento polémico en La Casa de los Famosos All-Stars debido a que arrojó un poco de agua en un sartén que tenía aceite. Todo esto mientras cocinaba Laura Bozzo y Carlos Chávez.

Para muchos, este momento no ha sido nada divertido, sino muy peligroso, pues pudo afectar a sus compañeros del reality show.

En un video que grabaron del 24/7 se ve cómo ellos se asustan por lo ocurrido. “¿Qué haces?”, preguntó Laura Bozzo a la actriz cubana para entender qué había pasado.

Además de esto, la conductora de televisión afirmó: “No, en serio, única vez que cocino y no puedo”.

Por su parte, Niurka le contestó: “Perdón, no te preocupes, le cayó agua de la tapa”.

Lo cierto es que la actriz ha reconocido que hizo esto con toda intención, lo que ha causado molestia en muchos espectadores del programa de telerrealidad. “Niurka está loca y empeora a sus pandilleros, en la mañana tira el café que le da Diego y después a propósito pone la tapa para que salte el aceite, no es un accidente, cualquier persona que cocina sabe, eso lo hizo con toda la intención”.

Otros afirmaron: “¿Esto es correcto? ¿Que Niurka queme a Laura y Carlos? Se ve claramente que no fue un accidente”, “Es un show y todo está fríamente calculado, acuérdense de eso”.

En la gala de este lunes también han reaccionado los panelistas. Por ejemplo, Horacio Villalobos afirmó: “Bueno, pues aquí no vemos más que a Niurka en modo Niurka. Cuando Niurka se pone enojada se pone así y con ganas de molestar a sus compañeros”.

Sin embargo, Nacho Casano se ha molestado, pues considera que esto no es algo que se deba repetir. “Horacio, ni son travesuras, pero hay que ser muy ignorante para entender que echar agua al aceite no son juegos. Volcar eso para que algún compañero le caiga aceite en la piel desnuda, no es un juego”, afirmó el actor.

