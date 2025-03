Alejandra Tijerina se enfrenta a Alfredo Adame en La Casa de los Famosos All-Stars

Luego de salir del cuarto Agua, Alejandra Tijerina ha tenido su primer enfrentamiento con Alfredo Adame, con quien compartió durante varias semanas en el team Tierra de La Casa de los Famosos All-Stars.

El choque entre ambos se dio en la fiesta de este viernes, en donde la modelo mexicana sintió que estaban hablando de Mane y de ella, algo que no le agradó.

“A nosotros no nos menciones, ni Ale ni Mane”, gritó mientras estaba sentada junto a la ex Acapulco Shore y Laura Bozzo.

Adame, al escucharla, se le acercó y dijo que no tenía nada en contra de ellas pese a que ya no forman parte de su cuarto: “Estoy diciendo que yo estoy muy contento porque ustedes están tranquilas. A ver, ¿ya me estás tirando mala onda?”.

Alejandra Tijerina se mostró incómoda luego de este reclamo y comentó: “¿Qué quiere que le diga? Aplausos porque echaste mentira. Bravo, Adame, porque querías hacer un complot detrás de mí”.

Esta situación se debe a que comenzaron a circular rumores de que Julia Gama, su gran enemiga dentro de la competencia, se iba a pasar al cuarto Tierra, algo con lo que no estaba de acuerdo.

El público ha reaccionado a este encontronazo entre los habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars. Algunos mensajes que se han leído son: “Adame ha sido un caballero con ella y solo la ha apoyado. No se merece eso”, “Te amo, Alejandra, no le tiene miedo a nada ni a nadie, le vale si eres fuerte o all star”.

Otros escribieron: “Alejandra, te metiste con el alacrán y el fandom de Adame es muy grande, piénsalo bien porque vas fuera”, “¿Ven? Ahora Alejandra ya se agarró otra víctima, ya logró separar todo, ahora la va a agarrar contra Adame”.

La mexicana ahora forma parte del cuarto Agua, con Manelyk González, luego de que aprovecharan la dinámica de las monedas del destino, con las que La Jefa las ayudó a lograr este cambio.

