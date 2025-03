Terror entre indocumentados de NY que declaran impuestos: “arma de miedo”

La lluvia fue la gran protagonista de este lunes en la Gran Manzana. Pero una extraña sensación de “terror” fue la que se apoderó de neoyorquinos como Julia Becerra, luego de enterarse que la administración Trump está a punto de llegar a un acuerdo con el IRS (Servicio de Impuestos Internos) para que esa agencia comparta con ‘la migra’ información de contribuyentes indocumentados que declaran sus impuestos con el llamado ITIN number en vez de un Seguro Social.

La noticia le cayó como un balde de agua fría a la inmigrante colombiana, quien a pesar de vivir en Nueva York desde el 2015, sin papeles, asegura que no ha fallado con “su obligación sagrada” de pagar y declarar impuestos cada año. Ahora teme que autoridades de inmigración pronto lleguen a su casa y la deporten.

“Lo que siento en este momento es terror. Terror y mucha rabia, porque siento que el gobierno de Trump no respeta nada”, comentó la madre de familia, quien tiene dos hijos ciudadanos de 7 y 8 años, y ahora teme que su vida termine “patas arriba”.

“A mí el propio IRS cuando saqué el ITIN Number me había jurado y perjurado que siendo indocumentada podía hacer mis impuestos tranquilamente, y que mi información siempre sería confidencial. Me dijeron que las agencias federales no compartían información con inmigración, y ahora resulta que eso es puro cuento”, dijo la joven inmigrante. “Si el IRS entrega todos los datos de los que tenemos ITIN number, Trump va a deportar a medio país”.

José López, originario de Guatemala, quien se cruzó desde el 2004, comparte el mismo temor y asegura que le duele ver cómo el gobierno Trump no valora a aquellos inmigrantes que han tratado de “hacer las cosas derecho”.

“A mí por muchos años me dijeron que declarar mis impuestos era la mejor manera de mostrar mi buena fe, y que si eventualmente aprobaban una reforma migratoria seríamos los primeros en beneficiarnos. Y ahora vamos a ser los primeros, pero en estar salir despachados”, dijo el trabajador de construcción, quien la próxima semana tenía una cita con su contadora para llenar sus impuestos, y la canceló.

“Ya pa’ qué pagar impuestos. Esto que está haciendo Trump es una jugada sucia. Me espanta ver que nadie lo puede detener. Ya tienen toda nuestra información, nuestras direcciones del trabajo, dónde vivimos, con quién vivimos. Nos van a agarrar como ratones”, agregó el inmigrante.

Zoilo “a secas”, quien prefirió guardarse su apellido por temor a que lo identifiquen más fácilmente, se declaró angustiado. Y aunque mencionó que siente que las movidas de la administración Trump lo que buscan es alarmar a personas indocumentadas para hacer que se “auto deporten”, no descarta que pronto “la migra” llegue a casas y trabajos de contribuyentes que cumplen con su obligación de declarar impuestos para “echarles mano”.

“Ese hombre está lleno de odio y lo que va a hacer es destruir este país si no lo paran pronto. Muchos seguro se irán, pero uno con familia qué puede hacer. Yo no puedo ahora salir corriendo y mudarme a otros lugar. Así que si un día me llegan a la casa, pues ahí los espero”, dijo en tono resignado el mexicano. “Ojalá el IRS defienda nuestra confidencialidad, pero lo haga o no, lo que sí es cierto es que van a dejar de recibir un chingo (mucho) de dinero porque muchos ya no vamos a declarar impuestos”.

Graciela Rodríguez, quien se gana la vida ayudando a llenar planillas de declaración de impuestos a decenas de inmigrantes, confesó que este lunes el teléfono de su oficina no ha parado de sonar. Muchos de sus clientes que ya hicieron sus impuestos y otros que están en lista para presentarlos antes del 15 de abril, fecha límite para declarar impuestos este 2025, están alarmados.

“Casi el 70% de mis clientes son indocumentados. Ellos declaran impuestos con el ITIN Number. Son todos gente buena y trabajadora que ha estado cumpliendo con sus obligaciones tributarias y ahora tienen miedo de que sus datos personales terminen en manos de Inmigración y los deporten“, asegura la contadora dominicana.

“Lo peor es que ellos me preguntan a mí qué deben hacer y por primera vez desde que me dedico a esto, no sé que decirles. Hasta la semana pasada el IRS no podía compartir información y esa había sido la constante toda la vida, pero desde que Trump hizo cambios y el comisionado el IRS que duró 38 años prefirió irse, la nueva gente a la que puso le va a permitir todo. Eso es un abuso, pero no sé que recomendación darle a la gente. Me siento muy mal”.

Algunos inmigrantes sin papeles que prefirieron nunca tramitar el ITIN Number, como Lucía Hernández, respiraron un poco más tranquilos, porque todavía sienten que no están en el radar de “la migra”.

“Yo desde que llegué a este país nunca he creído en los gobiernos. A mí me decían que sacara el ITIN ese, que era mejor, que cuando aprobaran papeles iba a ser más fácil, pero yo siempre he sido desconfiada y miren ahora. Es triste ver que los que lo sacaron ahora están en riesgo. Los engañaron”, dijo la vendedora ambulante. “Trump va hacer lo que sea para que le entreguen información de los indocumentados por todas partes. Por eso yo creo que si uno no tiene papeles o mejor se queda en las sombras, de bajo perfil o uno de devuelve, porque qué miedo que lo agarren a uno y lo lleven a esas cárceles de El salvador”.

Elizabeth Joynes Jordan, codirectora legal de la organización Make the Road New York, se declaró muy preocupada ante los informes que indican que el IRS está dispuesto a compartir información confidencial de los contribuyentes con el Departamento de Seguridad Nacional DHS para el control migratorio y calificó la nueva amenaza como una nueva afrenta que tendrá un impacto negativo.

“Los inmigrantes son miembros trabajadores de nuestras comunidades que han presentado sus impuestos diligentemente a pesar de no recibir beneficios del Seguro Social. El temor de que el IRS ahora comparta direcciones con el DHS creará un efecto disuasorio perjudicial y tendrá un grave impacto en la recaudación de impuestos de los inmigrantes neoyorquinos”, dijo la defensora de los inmigrantes.

“Que la administración Trump utilice indebidamente estos datos para aterrorizar a nuestras familias es inhumano y representa una expansión aterradora del aparato de control migratorio“, dijo.

Y sobre lo que los inmigrantes sin papeles que declaran impuestos deberían hacer ante “las malas nuevas”, Joynes Jordan mencionó que hay que consultar antes de hacer cualquier movida

“A medida que nos acercamos al final de la temporada de impuestos, recomendamos a todos los contribuyentes que consulten con un experto en impuestos”, dijo la líder comunitaria, tras advertir que los inmigrantes indocumentados contribuyen con casi $100,000 millones anuales en impuestos a los gobiernos federal, estatal y local. “Millones de inmigrantes en Estados Unidos han presentado declaraciones de impuestos, incluyendo contribuyentes que utilizan el ITIN, amparándose en la confidencialidad de su información personal que exige la ley”.

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, arremetió contra la administración federal, y mencionó que los movimientos de Trump ponen en riesgo la seguridad del país y no reconocen el mérito del impulso que los inmigrantes dan a la economía y a la recaudación tributaria.

Inmigrantes temen que IRS revele datos de contribuyentes que declaran impuestos con el ITIN Number. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“La obsesión del equipo de Trump con las deportaciones masivas no tiene límites, es peligrosa y carece de sentido. Están dispuestos a hacernos menos seguros, incluyendo a nuestros hijos, para perseguir a inmigrantes que pagan impuestos y aportan casi $100 mil millones de dólares en Seguridad Social cada año y son trabajadores esenciales en industrias clave”, dijo Cárdenas.

“Están desviando dinero y personal de las investigaciones federales sobre abuso infantil, narcotráfico, fraude fiscal y lavado de dinero, redirigiéndolos a arrestos migratorios indiscriminados e incluso a espiar las declaraciones de impuestos privadas de todos los estadounidenses”, manifestó. “Todo esto perjudica los intereses y valores de Estados Unidos y nos perjudica directamente a todos”.

Y es que un informe del año pasado del Instituto de Impuestos y Política Económica, reveló que las personas indocumentadas pagaron $59,000 millones solo en impuestos federales en 2022, de los cuales $34,000 son de impuestos sobre la nómina para cubrir programas que excluyen a indocumentados de recibir beneficios: $25.600 millones pagados al Seguro Social, $6,400 millones a Medicare y, $1,800 millones al seguro de desempleo, planes a los que no tienen derecho a pesar de asignar sus impuestos.

En el caso concreto de Nueva York, los trabajadores indocumentados pagan actualmente $3,100 millones tan solo en impuestos estatales y locales, entre ellos $920 millones en impuestos sobre las ventas, $1,000 millones en impuestos sobre la propiedad y $1,200 millones en impuestos sobre la renta personal y empresarial.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), calificó el intento de la administración federal de acceder a datos de contribuyentes indocumentados como “un intento flagrante de utilizar el sistema tributario como arma” de miedo contra las personas indocumentadas y relegarlas a la sombra.

“Es imprudente, perjudicial y un ataque directo tanto a los inmigrantes como a la economía. Los inmigrantes desempeñan un papel crucial en el sostenimiento de nuestra fuerza laboral y contribuyen significativamente a la economía de nuestro país, incluyendo $74,800 millones en impuestos pagados solo en Nueva York”, aseguró el defensor de la comunidad inmigrante.

“Nadie debería verse obligado a elegir entre cumplir con las leyes tributarias y arriesgarse a la separación de sus familias”, dijo Awawdeh. “Esta medida también debilitará las protecciones generales para todos, socavando la credibilidad y la confiabilidad del IRS en su conjunto y, en última instancia, desalentando el cumplimiento tributario, lo que resultará en pérdidas sustanciales de ingresos que impactarán negativamente las economías locales”.

El defensor urgió de paso a los contribuyentes a que busquen ayuda legal antes de declarar sus impuestos. “Es crucial buscar asesoría legal antes de presentar su declaración de impuestos para comprender sus derechos y protegerse de posibles riesgos”.

Aunque la administración Trump no ha revelado plenamente qué información podría compartir el IRS con las autoridades de inmigración para apoyarlos en la agenda de deportación, inicialmente se buscaría que una vez ICE entregue nombres de personas sin papeles, la agencia tributaria corroboraría direcciones y haría cruce de datos con sus bases confidenciales.

Desde ya se anticipa una nueva batalla legal en las cortes, pues defensores de la confidencialidad de los contribuyentes que usan el ITIN Number lo consideran un nuevo intento de abuso de poder de la administración Trump.