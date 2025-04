Cristina Porta opina sobre ‘LCDLF All Stars’: “Hay un porcentaje elevado de aburrimiento”

La periodista española y exparticipante de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, Cristina Porta, opinó acerca de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ de Telemundo y calificó esta temporada como “aburrida”.

Cristina Porta fue invitada al segmento ‘Happy Hour’ de ‘En Casa con Telemundo’ conducido por Chiki Bombóm. En la conversación, la conductora le preguntó sobre la nueva edición del exitoso reality show en la que reunieron estrellas de las temporadas anteriores.

La influencer, fiel a su estilo, respondió que ‘La Casa de los Famosos All Stars’ le parecía que había mucho aburrimiento y dijo que hacía falta una persona como ella en el programa.

“Pienso realmente que falto yo. Sinceramente hay un porcentaje elevado de aburrimiento. Grandes estrellas que están dormidas para (cobrar) cada semana. Hay que ser como uno es, darlo todo, lo que pasa es que tienen miedito de salir.

Con respecto a los habitantes de la llamada “nueva generación”, es decir que no formaron parte de otras ediciones de este reality show, la periodista rescató la participación de figuras como Caramelo y Uriel Del Toro.

Chiki Bombom no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a Cristina Porta por Lucas Onestini, uno de los participantes de la edición ‘All Stars’ y quien habría sido el causante de que la periodista decidiera no formar parte de esta edición a pesar de que la producción ya se lo había propuesto. Porta y Onestini tuvieron una relación romántica, que no acabó en buenos términos. Según el italiano, ellos no tuvieron una relación como tal, algo que contradice la versión de Porta.

Como ha dicho en otras ocasiones, Cristina Porta reiteró que decidió no entrar a este reality show porque sentía que su

“Ya intentó en un reality en el que yo estaba, como que me va persiguiendo en cada trabajo y necesito avanzar. Yo no quiero volver de estar al lado de esta persona”, dijo la conductora.

Porta aprovechó para criticar la actuación de la modelo Aleska Génesis en esta temporada. Aleska y Lucas Onestini mostraron interés romántico durante varias semanas hasta que Aleska fue eliminada. Cristina Porta ha cuestionado fuertemente las acciones de la modelo venezolana ya que, según la española, Aleska dijo antes del programa que no volvería a tener un amorío en este reality show como lo hizo en la cuarta temporada con Christian Estrada.

“Yo pensaba que era una mujer inteligente, fría, que para conseguir lo que quiere saca sus herramientas. Pero me ha demostrado que eno lo es”, dijo Cristina Porta.

