Caitlin Clark le anotó 22 puntos “en dos minutos” a equipo masculino en su época universitaria

La figura de la WNBA con las Indiana Fever Caitlin Clark compartió una anécdota de sus días en el baloncesto universitario con Iowa, en la que supuestamente logró anotar 22 puntos en solo dos minutos frente a un equipo conformado por varones.

“Teníamos un equipo de prácticas que estaba formado solo por chicos. Estábamos perdiendo por 15 puntos, luego metemos un par de triples (…) y creo que al final metí 22 puntos en dos minutos”, recordó Clark en un relato durante una entrevista con David Letterman para la serie de Netflix “My Next Guest Needs No Introduction”.

“Fue divertido porque teníamos a un equipo de baloncesto femenino en el gimnasio, así que teníamos un poco de público, y se estaban volviendo locas. Normalmente no celebro cuando hago un gran tiro, pero después de mi quinto triple en un minuto no me lo podía creer. Terminamos ganando”, aseguró la jugadora de baloncesto.

En su conversación con Letterman, la jugadora también explicó cómo su formación deportiva previa en el fútbol contribuyó a su visión del juego. “Me ayudó a entender la geometría del juego”, aseguró.

Además, expresó su admiración por LeBron James y su legado en el deporte. “LeBron es el más grande de siempre. Ni ha estado en el baloncesto universitario, pero tenía muchas expectaciones saliendo del instituto, por tener que ser el mejor de siempre, y eso es mucha presión, pero la aguantó y sigue siendo uno de los mejores del mundo, si no es el mejor del mundo, y cumplió 40 años”, dijo.

Sigue leyendo:

–Carmelo Anthony, leyenda de los NY Knicks, es electo al Salón de la Fama

–Serena Williams nueva propietaria de un equipo de la WNBA

–Mike Malone despedido de manera sorpresiva de los Denver Nuggets