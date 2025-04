Actriz de ‘The White Lotus’, Aimee Lou Wood, critica a ‘SNL’ por burlarse de ella

La actriz Aimee Lou Wood expresó su desagrado con la reciente parodia que hicieron en Saturday Night Live con su personaje de la temporada 3 de The White Lotus.

El pasado 12 de abril Saturday Night Live hizo un scketch titulado “White Potus”, una parodia política de White Lotus. En el programa varias figuras de SNL interpretaban a personajes de la aclamada serie de HBO. La comediante Sarah Sherman interpretó el personaje de Wood en The White Lotus.

Sherman hace una aparición en la que se ve luciendo unas prótesis de dientes caricaturescamente grandes. El hecho de que se burlaran de esa manera sobre su aspecto y su personaje causó mucha molestía en Aimee Lou Wood.

La actriz recurrió a sus historias de Instagram para cuestionar esta burla en el famoso programa de comedia. Wood describió el chiste como “cruel” y “nada gracioso”.

“Lo de SNL me pareció cruel y nada gracioso”, escribió la actriz inglesa. “Qué lástima, porque me lo pasé genial viéndolo hace un par de semanas”.

La actriz aseguró que debe existir una forma diferente y “menos barata” de hacer chistes. “Sí, burlarse, sin duda, de eso se trata el programa, pero ¿tiene que haber una manera más inteligente, más matizada y menos barata?”, añadió.

Luego de publicar ese mensaje en sus historias de Instagram, la actriz aseguró que recibió miles de comentarios de apoyo a su reclamo. Incluso dijo que había recibido disculpas de SNL , aunque no mencionó nombres específicos.

Aimee Lou Wood saltó a la fama tras participar en la serie Sex Education de Netflix. Recientemente participó en la tercera temporada de ‘The White Lotus’. Sin embargo, Wood no era la primera opción para interpretar a ese personaje y en en una entrevista con GQ Hype dijo que el creador de la serie, Mike White, tuvo que luchar para elegirla.

Al enterarse de eso Wood se vio invadida por sus inseguridades con respecto a su aspecto físico. “Mi cabecita dice: ‘HBO no me quería. Y sé por qué HBO no me quería: es porque soy fea. Mike tuvo que decir. ‘¡Por favor, dejen que me quede con la chica fea!’. Eso era lo que tenía en la cabeza”, dijo.

