Messi revela cuál fue el entrenador más importante en su carrera y deja de lado a Pep Guardiola

Sin duda uno de los mejores jugadores en los últimos 20 años ha sido Lionel Messi. El argentino ha ganado todo colectiva e individualmente, siendo su mejor etapa con el FC Barcelona en donde estuvo por más de 15 años.

En su paso vistiendo la camiseta azulgrana Messi tuvo varios entrenadores, pero recientemente en una entrevista en Simplemente Fútbol el ahora jugador del Inter Miami reveló cuál fue el mejor DT que tuvo en su carrera, y la respuesta sorprendió a más de uno.

Y es que mucho esperaban que Messi nombrara a Pep Guardiola como el mejor entrenador con el que trabajó. Pues junto a él ganó dos Champions League y marcaron un antes y un después en el fútbol mundial.

Sin embargo, el astro argentino se inclinó por mencionar a uno de sus primeros entrenadores como profesional. Pues afirmó que el neerlandés Frank Rijkaard fue el más importante de su larga carrera.

Frank Rijkaard fue entrenador del FC Barcelona por cinco temporadas. Crédito: AP

“Rijkaard para mí fue el más importante, me dio el espacio y la confianza de ser parte de todo ese grupo para mí fue hermoso y lo disfruté muchísimo”, inició Messi.

De igual manera Messi comentó que en su momento no le dio el valor que se merecía a Rijkaard en su carrera. Pero con el tiempo lo fue entendiendo. “Cuando sos chico no te das cuenta de las cosas y fue como que sí que fue pasando, no se le da tanto valor o tanta importancia a lo que significa estar ahí en ese momento“, completó el argentino.

Frank Rijkaard llegó al FC Barcelona en la temporada 2003/2004 y estuvo en el banquillo blaugrana hasta la campaña 2008. En este periodo ganó dós ligas de España, dos Supercopas de España y una Champions League. Además de ser el entrenador que hizo debutar a Messi en el primer equipo.

Sigue leyendo:

Lionel Messi asegura que no existe rivalidad entre Argentina y México

Carlos Tévez quiere juntar a Messi y Cristiano para su partido de despedida

“Cambió la MLS”: Mascherano sobre el impacto de Messi