Lionel Messi asegura que no existe rivalidad entre Argentina y México

El delantero del Inter Miami y principal figura de la selección de Argentina, Lionel Messi, aseguró que “no existe una rivalidad” con el combinado nacional de México a pesar de las constantes afirmaciones que puedan realizar los hinchas de este país debido a que para él “no hay un punto de comparación” en el nivel competitivo de ambas escuadras nacionales.

Estas declaraciones las realizó el astro argentino durante una entrevista ofrecida para Simplemente Fútbol, donde recordó la derrota 2-0 que le propinaron al Tri en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de Qatar 2022 organizada por la FIFA.

Durante este encuentro era fundamental para la albiceleste sumar la victoria para asegurar su pase a los octavos tras la derrota 2-1 ante Arabia Saudita; este hecho generó un ambiente tenso entre los dos equipos y especialmente los días previos, lo que generó una mayor rivalidad durante el encuentro.

Luis Suárez y Lionel Messi. Crédito: AP

“En realidad no sé qué pasó con los mexicanos, desde cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie. Pero ellos se pusieron en una posición en tener una rivalidad con nosotros que no existe, realmente. No existe una comparación entre Argentina y México”, expresó Messi.

A pesar de esto la figura del Inter Miami aseguró que este partido fue el único en el que verdaderamente sintió la presión de la fanaticada rival ante la gran presencia de hinchas mexicanos que se encontraba en el recinto para ese momento.

“Pero sí que estaba brava la cancha, México lleva gente a todos lados, a todos los Mundiales, a todas las competiciones. No sé si se sentían más mexicanos que argentinos, pero estaba muy parejo”, concluyó el delantero en sus declaraciones.

