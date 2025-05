Alarga la duración de la batería de tu smartphone con estos consejos

La duración de la batería en los celulares es un tema de gran importante en la vida cotidiana, especialmente debido al uso constante de estos dispositivos, sin embargo, existen, diferentes configuraciones para ayudar a los propietarios de sus dispositivos a prolongar la vida útil de la batería.

Uno de los consejos más comunes es cerrar las aplicaciones abiertas que no están en uso, con la esperanza de ahorrar batería. Esta práctica se ha vuelto habitual entre los usuarios, pero existen otros trucos que detallaremos más adelante.

Recomendaciones de expertos

Los expertos recomiendan diversas maneras para tratar de sortear complicaciones que se escapan de las manos, como un apagón general, o simplemente al estar fuera de casa y no tener cerca un enchufe.

Modo ahorro de energía: Android y iPhone, tienen un modo de ahorro de energía o bajo consumo, lo que permite reducir temporalmente la actividad en segundo plano, y te ayudará a que el móvil gaste menos batería y esta pueda durarte más tiempo.

Al usar este método, algunas funciones y aplicaciones serán limitadas, como comprobaciones de correo electrónico, la frecuencia de actualización de pantalla, algunos efectos visuales o descargas automáticas.

Mantener la carga entre el 20 y el 80 por ciento: Uno de los errores más comunes es cargar el teléfono hasta el 100 por ciento y mantenerlo enchufado. Las baterías experimentan mayor estrés cuando están completamente cargadas por períodos prolongados. Lo ideal es mantener la carga entre el 20 y el 80 por ciento, evitando ciclos extremos que aceleran la degradación.

Brillo de pantalla y modo oscuro: La pantalla es una de las cosas con mayor consumo de batería en los celulares, por ello aconsejan limitar el brillo para mayor duración de la batería. Al activar el modo ahorro de energía, reducirá el brillo de la pantalla.

El modo oscuro también ayuda a la duración de la batería, en todas las aplicaciones, así, la interfaz de tu móvil y de tus apps usará tonos oscuros en vez de claros, emitiendo menos luminosidad y ahorrando batería.

Preferir los cargadores originales: el uso de cargadores no certificados puede suministrar una corriente o voltaje inestables, lo que podría afectar el rendimiento y seguridad de la batería. Aconsejan el uso de cargadores recomendados por el fabricante para evitar sobrecalentamientos o daños internos.

Activar el modo avión cuando no hay cobertura: Si tu móvil no tiene cobertura, esforzarse buscándola, hará un gasto extra de batería. Por eso, en esos casos lo mejor es activar el modo avión cuando no tengas datos, para mantener la batería sin ese consumo extra.

Lo más recomendable es intentar no usar el móvil si no es estrictamente necesario y durante el tiempo que no se cuente con batería suficiente, activar el modo avión para que simplemente no haga nada ni se esfuerce por conectarse a internet, alargando al máximo la batería del dispositivo.