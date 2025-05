El canal Roku es gratis y no necesitas un dispositivo Roku para verlo

Aunque muchos asocian a Roku únicamente con sus dispositivos de streaming, la compañía también ofrece una plataforma gratuita de entretenimiento conocida como The Roku Channel, la cual se puede disfrutar sin necesidad de tener un Roku Stick o un Roku TV.

Esta opción se ha convertido en una alternativa interesante frente a plataformas como Tubi o Pluto TV, al incluir películas, series, canales en vivo y contenido original, todo sin costo, aunque con anuncios.

¿Dónde se puede ver The Roku Channel?

El canal está disponible en:

-Navegadores web, a través de therokuchannel.com

-Aplicaciones móviles para iOS y Android

-Dispositivos como Amazon Fire TV, Google TV y televisores inteligentes Samsung

Sin embargo, no hay una app oficial para televisores LG ni para Apple TV.

Aun así, los usuarios de Apple pueden usar mirroring para proyectar el contenido desde sus dispositivos móviles.

¿Qué tipo de contenido ofrece?

El Roku Channel incluye:

-Canales de televisión en vivo (formato FAST), con programación lineal (al estilo tradicional)

-Películas y series on-demand

-Producciones originales exclusivas

Entre sus títulos más destacados está la cinta ganadora del Emmy “Weird: The Al Yankovic Story”, protagonizada por Daniel Radcliffe. También ofrece otros originales como The Great American Baking Show, Honest Renovations, y Visionaries: The Arch Project con Keanu Reeves.

Roku ha rescatado contenidos de otras plataformas canceladas, como Quibi, recuperando series como Die Hart con Kevin Hart, Most Dangerous Game, Punk’d con Chance the Rapper, Reno 911! y Bill Burr Presents Immoral Compass.

También adquirió los derechos de la serie The Spiderwick Chronicles, originalmente desarrollada para Disney+.

¿Cómo navegar por la plataforma?

Desde el navegador web, los usuarios pueden recorrer el catálogo mediante una interfaz de mosaicos deslizables similares a las de Netflix.

El contenido está organizado en categorías como Películas, Series, Comedia, Drama, Western y Roku Originals. Los usuarios pueden marcar contenido como favorito para guardarlo en la pestaña Saved.

Existe una pestaña exclusiva para TV en vivo, aunque su diseño es distinto al de otras plataformas como Pluto TV, ya que no utiliza una guía de canales tradicional.

¿Hay contenido de paga?

Aunque la mayoría del catálogo es gratuito (con anuncios), hay algunas secciones que requieren suscripciones a plataformas externas como Paramount+, Prime Video o Peacock.

Roku canaliza estas suscripciones a través de su sitio web, lo cual le genera comisiones.

No obstante, si decides suscribirte a uno de estos servicios, se recomienda hacerlo directamente en el sitio de la plataforma correspondiente, para evitar intermediarios.

¿Qué pasa con la app móvil?

La app de Roku para Android e iOS incluye The Roku Channel, pero su diseño está pensado originalmente para funcionar como control remoto de dispositivos Roku, por lo que puede resultar confusa si solo la quieres usar para ver contenido.

Además, navegar en pantallas pequeñas limita las funciones de descubrimiento y la visibilidad de programación en vivo.

Sigue leyendo:

– Netflix dejará de estar disponible en diversos televisores Sony y LG por limitaciones tecnológicas

– Conoce 4 maneras de usar un puerto USB libre en tu televisor

– Las apps silenciosas que agotan la batería de tu celular sin previo aviso