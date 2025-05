Chiky Bombom lanza crítica a Aleska Génesis: ‘Mejor quédese tranquila’

En el programa En Casa con Telemundo hablaron de la disputa en redes que han protagonizado Aleska Génesis y Nicole Chávez, luego de que la modelo venezolana la llamara colgada por hablar de La Casa de los Famosos All-Stars. Una de las opiniones más contundentes fue la de Chiky Bombom.

La conductora dominicana afirmó en el show de entretenimiento: “¿Qué necesidad tiene Nicky de colgarse de nada? Si es una niña mimada, riquita de cuna, que el papá es todo. Aleska mejor quédese tranquila para que pueda visitar México bien, porque el papá de Nicky tiene su cosa”.

Durante el show de televisión, Gabriel Coronel también comentó: “Ustedes saben que afuera está peor que adentro”.

Además, el venezolano dijo: “Yo lo que siento es que esto es un show de opiniones, aquí no hay colgados”.

Sin embargo, su compañera lo interrumpió y destacó: “Vamos a hablar claro, señores, porque siento que estamos mareando mucho la situación. Lo que dijo Nicky es la verdad, es la pura neta”.

Carlos Adyan fue otro de los que habló del tema: “Yo creo que aquí no hay colgados, aquí todo el mundo opina de un reality que vemos diariamente, que la gente disfruta por el odio o el amor que le tienen a un participante. Entonces, aquí no hay colgados, yo le voy a dar like a Nicky porque ella tiene derecho a opinar”.

¿Qué pasó entre Aleska Génesis y Nicky Chávez?

En las redes sociales hubo varios mensajes entre ellas, que demuestran el choque de opiniones que han tenido por La Casa de los Famosos All-Stars.

Todo empezó porque Aleska decía que no creía nada del presunto amorío de Manelyk y Caramelo. Pero, ante esto, la mexicana le aclaró que la venezolana sí intentó que el público creyera su amor con Clovis Nienow.

El comentario causó molestia en la empresaria, quien la llamó colgada, pero Nicky no se quedó atrás y por eso escribió en X: “Aleska diciéndome colgada jajajajajajaajajjaaj, ¿de qué carajos me podría colgar de ella? ¿Fama de qué? Alguien avísele que para colgarme de gente famosa tengo a mi papá”.

