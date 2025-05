Pelea de último minuto entre Paulo y Luca versus Caramelo y Rey Grupero en La Casa de los Famosos All-Stars

La Casa de los Famosos All-Stars ha entrado en su etapa final y este próximo jueves 29 el público vivirá la eliminación de un nuevo habitante rumbo a la final. Ya que sólo cinco podrán competir por los tres maletines que Telemundo ofrece a los tres primeros lugares que el público apoye con sus votos.

La nueva placa de eliminación coloca a todos los habitantes en manos del público; hablamos de: Rosa Caiafa, Dania Méndez, Luca Onestini, Paulo Quevedo, Rey Grupero y Carlos “Caramelo” Cruz.

Rumbo a esta nueva eliminación, es casi lógico ver cómo la convivencia entre los habitantes se sigue dinamitando, gracias a esta necesidad de mostrarle al público la razón por la cual unos y otros creen que hay quienes merecen más seguir en el juego versus los que no.

Los discursos de Paulo y de Luca son siempre en esta orientación, alegando que Caramelo y Rey no merecen estar ahí por violentos. El problema es que ellos no parecen percibir que la necesidad que tienen de exponer la violencia del otro los lleva a ellos mismos a caer en perpetuar discursos de odio, por encima de personas que no han vuelto a ser los violentos que ellos tratan de evidenciar.

La necesidad que tienen de provocar a Rey Grupero los convierte no sólo en provocadores, sino en hostigadores y acosadores dentro del juego, razón por la cual buena parte del público no está del todo cómodo con la presencia de “Los Palulus” dentro de La Casa de los Famosos All-Stars; y es que Caramelo y Rey Grupero realmente han sido reactivos, pero ambos han logrado mesurarse luego de los primeros enfrentamientos en contra de Luca y Paulo, siendo el dominicano uno de los que más ha logrado mejorar en sus reacciones a las provocaciones de estos.

