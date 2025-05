Dania Méndez cuenta en La Casa de los Famosos uno de los momentos más difíciles de su vida

Dania Méndez, creadora mexicana de contenido, contó que sufrió abuso sexual cuando era pequeña por parte de un familiar. La revelación la hizo en la dinámica Tú por tú, del reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

En el segmento, la ex Acapulco Shore dijo que su relación con su padre no es la mejor, debido a que se fue de casa cuando ella era una niña.

“A mi papá le pediría perdón, por juzgar su distanciamiento, le pido perdón por quizás cuando él se quiso acercar a mí yo no me sentía preparada, porque en su ausencia pasaron muchas cosas por parte de su familia”, dijo.

Luego de esto, comentó: “Un tío mío, por parte de mi papá, me tocó y nunca se lo perdoné a mi papá por no haber estado cuidándome. Después de muchos años entendí que no era su culpa”.

Explicó que esta situación fue díficil, pero con el paso del tiempo ha sanado la relación con su progenitor. “Mi papá y yo estamos en comunicación hace algunos tres o cuatro años. Estoy trabajando esa relación, estoy regando la plantita para estar bien con mi papá”, comentó.

Otra de las preguntas fue acerca de esas cosas que ha querido hacer y todavía no ha concretado: “Sí creo que tengo cuentas pendientes, con mi carrera, me gustaría probar en la música”.

Acerca de los motivos por los que no ha tomado este nuevo rumbo en sus proyectos, comentó: “Por una u otra cosa, por miedo al fracaso”.

Sin embargo, reconoció: “No me quiero ir de esta vida sin probar, hacer eso que me queda pendiente. Sin demostrarme a mí misma que nada es imposible. No me gusta tener 50 años y decir ‘bueno, no pegó’, pero no me quedó esa cuenta pendiente.

Dania Méndez comentó que no está interesada en enamorarse en un corto plazo: “No sé, creo que mis prioridades en estos momentos son otros, prefiero estar enfocada en mi carrera, en lo que pueda lograr, en mis futuros castings, en la música y claro, si hay un hombre que me apoye en eso, bienvenido sea, pero si no, que se quiten de la puerta, que estorban”.

Esta entrevista fue una oportunidad para conocer otro lado de la mexicana, quien se ha convertido en toda una personalidad del formato de reality show.

Sigue leyendo:

· ¿Luca se arrepiente de haberle dado su pase a la final a Rosa Caiafa en La Casa de los Famosos All-Stars?

· ‘Crítica Sin Censura’ advierte que el próximo lunes, Luca podría avanzar a la final de La Casa de los Famosos All-Stars

· Adame y Paulo Quevedo protagonizan fuerte pelea, por comida, en La Casa de los Famosos All-Stars