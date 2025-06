NHL: Batalla campal entre Edmonton Oilers y Florida Panthers terminó con seis expulsados [Video]

El tercer juego de la final de la NHL terminó en un escándalo. En una reedición de la definición de la temporada pasada, los vigentes campeones, Florida Panthers, se pusieron 2-1 en la serie con una clara victoria por 6-1 como local en el Amerant Bank Arena y, presos de la frustración, los jugadores de los Edmonton Oilers se desquitaron a través de la violencia en una acción que terminó con seis expulsados.

A falta de un poco más de nueve minutos para el cierre del tercer y último período (duran 20′ cada uno), los Panthers se imponían 5-1 en un resultado sentenciado. Los fallos arbitrales caldearon el trámite desde un comienzo y el punto más alto de confrontación llegó por una agresión del delantero de los Oilers, Trent Frederic, a su rival Sam Bennett hasta derribarlo al piso. Este último respondió con varios golpes con mano derecha, mientras uno de los árbitros intentaba ponerse en medio para separarlos.

Al mismo tiempo que se repetía esta escena, se daban otros tres focos de peleas en plena pista, las cuales están permitidas en el reglamento bajo estrictas reglas y, según el comisionado de la NHL, Gary Bettman, “previenen lesiones serias y son un termómetro de lo que sucede en el terreno de juego“.

Este momento incluyó vitores sostenidos de la afición local, mientras los jueces comenzaron a meterse en estas confrontaciones para apaciguar los ánimos. El mano a mano entre el ala izquierdo del anfitrión, Jonah Gadjovich, y el defensa visitante, Darnell Nurse, se extendió por varios segundos hasta que fueron separados por los responsables de impartir justicia deportiva. También mantuvieron un cruce A.J. Greer (Panthers) y Mattias Ekholm (Edmonton).

A continuación, llegaron las sanciones por conducta inapropiada. Florida Panthers sufrió las expulsiones de Gadjovich, Greer y Bennett, mientras que Edmonton Oilers se quedó sin Frederic, Nurse y Ekholm para lo que restó del compromiso. A este último trío, se sumó Evander Kane a falta de seis minutos para el final tras golpear en la cara a Carter Verhaeghe, quien estaba en el suelo. En total, hubo 26 penalizaciones, incluyendo dos faltas graves por pelea y ocho faltas de conducta.

Frecuencia de peleas en la NHL

El capitán del equipo canadiense, Connor McDavid, fue consultado por las imágenes que dieron la vuelta al mundo: “Cuando el partido se descontrola, se ven esas cosas. Cuando entramos en el tiempo de juego perdido, esas cosas pasan y no me importa. Es lo que hacen los buenos equipos: luchar para salir de la pista. No me importa en el tiempo de juego perdido, pero las penalizaciones en el primer set nos perjudicaron”.

McDavid hizo referencia a las cuatro penalizaciones menores recibidas a lo largo de la primera etapa (cada una puede durar 120 segundos), que contribuyó a la caída parcial 2-0 al cabo de los 20 minutos iniciales. En total, acumularon 85 minutos de castigo frente a los 55 de sus contrincantes: “Cuando empiezas el primer tiempo con cuatro penalizaciones, estás perdiendo la mitad del periodo”.

Uno de los penalizados, Evander Kane, puso bajo la lupa a los árbitros y señaló una dobla vara en las decisiones con respecto a los Panthers: “Parece que se salen con la suya más que nosotros. Es difícil encontrar la línea. Están haciendo tantas cosas como nosotros, pero parece que se presta más atención a nuestro grupo”. “Si miras algunas de las decisiones, son frustrantes”, expresó.

Por último, McDavid se esperanzó con revertir la serie, después de haber perdido los dos últimos juegos: “Es decepcionante, obviamente. En el tercer partido de la final de la Copa Stanley, uno quisiera jugar mejor. Nunca llegamos a nuestro nivel. No creo que hayamos dado lo mejor de nosotros en toda la serie, pero está por llegar”.

