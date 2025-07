Mujer adolescente falleció en custodia de NYPD tras una BBQ; familia exige explicaciones

Saniyah Cheatham, estudiante de 18 años, murió en una comisaría NYPD horas después de ser arrestada por un supuesto asalto en El Bronx y ahora su familia exige explicaciones, mientras la causa del deceso espera por el informe forense.

Cheatham, alumna de Bronx Community College, fue encontrada inconsciente poco después de las 12:30 a.m. del sábado 5 de julio en la comisaría 41 de NYPD ubicada en el barrio de Longwood. Los agentes le practicaron RCP (reanimación cardiopulmonar) y luego declarada muerta en Lincoln Hospital.

Julie Bolcer, portavoz del médico forense de la ciudad, dijo que se realizó una autopsia el domingo, pero la causa del deceso aún está pendiente. Según dos funcionarios con conocimiento del asunto que no estaban autorizados a hablar sobre el caso, la detenida se ahorcó con su suéter, destacó The New York Times.

Pero su familia no acepta esa versión y exige saber lo sucedido durante sus últimas horas de vida. Su madre dijo a NBC News que la joven estuvo radiante en una barbacoa del viernes 4 de julio en Crotona Park. “Estaba feliz y yo me alegré de verla”, afirmó Thomasina Cheatham.

La familia agregó que, después de la barbacoa, Cheatham tuvo una pelea a golpes con su novia, lo que provocó el arresto de ambas. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) aún no ha confirmado esos detalles.

Su madre duda que la joven se haya quitado la vida. “¿Qué le pasó? No creo que se suicidara… Quizás dijo algo que no les gustó, la maltrataron. No creo que mi hija se haya suicidado”, insistió.

La familia afirmó que la policía les informó que Cheatham usó un suéter para asfixiarse. “Ese día no llevaba suéter”, dijo su madre.

Ayer la familia Cheatham exigió a NYPD que publicara las imágenes de vigilancia del interior de la comisaría y exigió a los agentes que la arrestaron que entregaran su video corporal.

La División de Investigación de Uso de Fuerza del NYPD, que revisa los casos en que una persona bajo custodia policial fallece, está procesando el caso de Cheatham.

En un mismo día del mes pasado dos hombres bajo custodia murieron en NYC: uno dentro de Rikers Island y el otro en un bus que se dirigía para allá, la cárcel más grande de la ciudad. Esos decesos se sumaron a otros cinco este año que las organizaciones de asistencia legal han descrito como “relacionadas con Rikers”.

En febrero un anciano de 79 años armado con una pistola murió abatido en un enfrentamiento con agentes de la policía de Nueva York afuera de una comisaría en Queens.

