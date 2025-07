Michelle Galván habló sobre la reconciliación con su padre luego de dos décadas

Michelle Galván, en marzo de 2025, decidió estrenar su pódcast para hablar más allá de su perspectiva como periodista en “Primer Impacto”. Su más reciente capítulo trata sobre la dosis del perdón y en ¡HOLA! Américas la entrevistaron para conocer cómo se dio ese momento de reconciliación con su padre, luego de dos décadas en las que la situación parecía no tener remedio alguno, pero demostró que sí fue posible.

“Yo me fui a ver a mi papá. Quería tener esto muy en privado, quería tener ese momento muy íntimo para mí, para mi hija y para nadie más, absolutamente nadie más. Es más, en mi familia, muy pocos, mis hermanos, nada más, sabían de este encuentro sin lujo de detalles, y por supuesto, mi terapeuta, que mi terapeuta la van a estar escuchando constantemente, porque también creo que es muy importante, así como respirar, tener terapia”, dijo a la mencionada revista.

La mexicana explicó que en todo momento quiso disfrutar de esa en compañía con su hija y de la manera más discreta posible, donde fue acompañada por su hija Megan. Además, aclaró que todo se dio gracias a la orientación que recibió a través de ayuda profesional y, tras la cancelación de una entrevista, decidió manifestar cómo fue aquella situación.

“Y gracias a mi terapeuta fue que un invitado me canceló para hacer una dosis, y yo acababa de terminar con mi terapeuta de hablar por teléfono, y le dije: ‘¿Qué te parece si hacemos una dosis de perdón y cuento el reencuentro con mi papá?’“, dijo.

Galván ha manifestado que quiere sacarle el mayor provecho a ser reconocida públicamente para ayudar a algunas personas que posiblemente tengan una situación similar. La intención es guiar a otros para que encuentren un camino de paz, ya que muchos se sienten identificados con las historias que ella relata en su espacio.

La periodista dijo que en su nuevo capítulo explica paso a paso cómo hacer para que cada quien se libere del resentimiento: “Quise llevar no solamente mi historia, sino qué implica perdonar, qué consecuencias trae perdonar, cómo hay que perdonar, si estás listo o no para perdonar. Entonces fue realmente un momento del destino que me puso ahí para llevar esta dosis de perdón”.

Sigue leyendo:

· Michelle Galván está buscando una nueva casa para compartir con su hija

· Michelle Galván muestra el “nuevo capítulo” en su vida

· Michelle Galván no le estaría pasando la manutención a su hija