MLS sanciona a Messi y Jordi Alba con un partido por faltar al All-Star Game

La Major League Soccer (MLS) anunció este viernes la suspensión por un partido de Lionel Messi y Jordi Alba, jugadores del Inter Miami, luego de que ambos se ausentaran del All-Star Game disputado esta semana en Austin, Texas.

“Jordi Alba y Lionel Messi no estarán disponibles para el partido de su club contra FC Cincinnati el sábado, 26 de julio, debido a su ausencia en el MLS All-Star Game de esta semana”, informó la liga en un comunicado oficial.

La MLS recordó que la normativa prohíbe a cualquier jugador competir en el siguiente encuentro de su equipo si no participa en el Juego de Estrellas sin haber recibido autorización previa. “De acuerdo a las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el partido de las estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club”, añadió el organismo.

Tanto Messi como Alba habían sido convocados para representar al equipo de estrellas de la MLS frente a un combinado de la Liga MX, pero quedaron descartados horas antes del encuentro, generando especulaciones sobre su ausencia.

El técnico del Inter Miami Javier Mascherano explicó este viernes en rueda de prensa que ambos jugadores no han trabajado con el resto del grupo durante la semana, debido al desgaste físico acumulado por la alta carga de partidos.

“Una parte del plan fue que recién hoy, tanto Messi como Jordi, se van a incorporar con el entrenamiento con el grupo. Durante toda la semana no han entrenado con el grupo”, indicó el estratega argentino.

En el caso específico de Messi, Mascherano detalló que “presentó fatiga normal por la cantidad de partidos y minutos que viene jugando”.

Además, el entrenador aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la MLS a revisar la planificación del All-Star Game, sugiriendo que la liga debería suspender la competición durante la celebración de ese evento.

“En este tipo de eventos si los quieren hacer no debe haber fecha. No se puede hacer entre semana con el calendario que tenemos, es una locura”, criticó.

