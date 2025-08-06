Trump califica el tiroteo en Fort Stewart como una “atrocidad”

El presidente Donald Trump calificó este miércoles como una “atrocidad” el tiroteo que dejó cinco soldados heridos en la base militar de Fort Stewart, Georgia, y prometió que el responsable enfrentará todo el rigor de la justicia.

“Toda la nación está rezando por las víctimas y sus familias, y esperamos que se recuperen completamente”, dijo el mandatario desde la Casa Blanca. “Vamos a cuidar muy bien de esta persona que hizo esto, es una persona horrible”, añadió en tono firme.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 11 a.m. dentro de un área de trabajo del Equipo de Combate de la 2.ª Brigada. El agresor, identificado como Quornelius Radford, un sargento de logística automatizada de 28 años, fue reducido por otros soldados en el lugar y permanece bajo custodia.

Las autoridades confirmaron que utilizó una pistola personal y que los heridos se encuentran estables en un hospital cercano, según NBC News.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se pronunció, señalando que “se hará justicia rápidamente al perpetrador” y agradeció la acción inmediata de los soldados que “evitaron más víctimas al enfrentarlo sin dudar”.

Hegseth dijo que cualquier otra persona que esté involucrada será llevada ante la justicia.

Lo que se sabe del tirador

Radford, originario de Jacksonville, Florida, estaba asignado a Fort Stewart desde 2022, según NBC News. Se unió al Ejército en 2018 y no cuenta con despliegues en zonas de combate.

Según el general de brigada John Lubas, el tirador no tenía antecedentes disciplinarios conocidos en el ámbito militar.

Sin embargo, tras el tiroteo, se descubrió que Radford fue arrestado en mayo por conducir bajo los efectos del alcohol, en un hecho registrado por la Patrulla de Carreteras de Georgia en el condado de Liberty. El mando militar no tenía conocimiento previo de ese arresto.

Lubas informó que parte de la investigación se centrará en cómo logró Radford introducir un arma personal en su lugar de trabajo dentro de la base, a pesar de los controles de seguridad existentes.

“Estos soldados actuaron con valentía. Su intervención rápida salvó vidas”, subrayó el comandante, quien también aseguró que se desconocen por ahora los motivos que llevaron al atacante a abrir fuego contra sus compañeros.

Sigue leyendo:

– Reportan tiroteo con víctimas en base militar de Georgia

– Trump dona su primer sueldo para renovar la Casa Blanca

– Niño murió arrollado al salir del pediatra en NJ; madre y otros dos hijos heridos