Reportan tiroteo con víctimas en base militar de Georgia

El aeródromo militar de Fort Stewart Hunter, en Georgia, nformó que se ha registrado un incidente con un tirador activo en sus instalaciones, específicamente en la zona del Equipo de Combate de la 2.a Brigada Blindada, el cual dejó cinco soldados heridos y al sospechoso identificado por las autoridades.

Las fuerzas policiales y militares llegaron a la escena para controlar la situación y atender a las víctimas. Hasta el momento, no se han divulgado detalles específicos sobre el número exacto de heridos o víctimas fatales, pero las autoridades aseguran que continúan evaluando la escena.

En consecuencia, las autoridades militares han ordenado el cierre total de la instalación y del aeródromo Wright y Evans. La situación, que involucra a un tirador activo y víctimas reportadas, ha llevado a una respuesta rápida y coordinada para garantizar la seguridad de todos los presentes, informó FOX 5 Atlanta.

Respuesta rápida ante el incidente crítico en Fort Stewart

“Cierren sus instalaciones inmediatamente, permanezcan dentro, cierren con llave todas las ventanas y puertas. Mantengan abiertas las líneas telefónicas e informen a sus superiores sobre las consecuencias”, ordenó el comandante de Fort Stewart, coronel William “Gabe” Weaver. La orden fue dada en respuesta a un “incidente de tirador activo” ocurrido en el área del Equipo de Combate de la 2.a Brigada Blindada.

Las fuerzas militares activaron protocolos de emergencia a las 11:04 a.m., implementando un bloqueo completo en la base y en los aeródromos Wright y Evans. La situación aún está en evaluación, pero se confirma que hay un tirador activo en el lugar, según declaraciones del teniente coronel Angel Tomko a The Associated Press.

Sospechoso identificado y cuatro personas hospitalizadas

La base militar señaló en un reciente comunicado que cinco soldados resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Comunitario del Ejército de Winn, y aclararon que no existe actualmente amenaza para la comunidad.

Aunque se ha identificado a un sospechoso, reportó WTOC, que señaló que la identidad del sospechoso no ha sido revelada por motivos de seguridad. Agentes especializados continúan en el sitio para contener la amenaza y asegurar la zona.

Debido al confinamiento impuesto en toda la base, todas las entradas y salidas están cerradas para evitar cualquier riesgo adicional.

Asimismo, las escuelas primarias Button Gwinnett, Joseph Martin y Snelson Golden Middle School han sido sometidas a un confinamiento suave por parte del Sistema Escolar del Condado de Liberty. La decisión busca proteger a los estudiantes y al personal escolar mientras se mantiene la situación bajo control.

Por su parte, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad.

“Mantenemos presentes en nuestros corazones y oraciones a las víctimas, a sus familias y a todos aquellos que responden al llamado a servir”. La comunidad local y las instituciones militares permanecen alertas mientras se trabaja para resolver esta emergencia.

Fort Stewart, ubicado aproximadamente a 40 millas al suroeste de Savannah, es una base clave para las operaciones militares del país.

Sigue leyendo:

– Conductor huyó tras arrollar fatalmente a joven motorista latino en Queens, Nueva York

– Bombero latino murió atropellado en Nueva York; conductor huyó

– Niño murió arrollado al salir del pediatra en NJ; madre y otros dos hijos heridos