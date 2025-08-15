NJ dará $100 en alivio para facturas de electricidad mientras los precios se disparan

Los residentes de Nueva Jersey estarán recibiendo otro alivio en sus facturas de electricidad tras el fuerte aumento en los costos de la electricidad este verano.

Ayer la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey (BPU) aprobó otorgar a todos los clientes de electricidad de Nueva Jersey $100 dólares en créditos en sus venideras facturas con Atlantic City Electric (ACE), PSE&G, Jersey Central Power & Light (JCP&L) y Rockland Electric Company (RECO).

No se requiere ninguna acción por parte de los clientes de las cuentas. Según la BPU, un crédito de $50 dólares se aplicará en septiembre y otro de $50 en octubre.

“Brindar alivio económico a nuestros residentes es fundamental para controlar el aumento en los costos de la electricidad debido a la crisis de costos” de electricidad, declaró el gobernador Phil Murphy. “Mi administración está reforzando su compromiso con la asequibilidad para nuestros contribuyentes residenciales al brindar asistencia directa para reducir el costo mensual de las facturas de energía. Ningún residente de Nueva Jersey debería temer quedarse sin electricidad, y seguiremos trabajando con la BPU para garantizar que se tomen las medidas necesarias para combatir las facturas de energía insostenibles para familias y empresas”.

La iniciativa surge después de que la junta autorizara dos descuentos de $30 dólares en las facturas de electricidad para julio y agosto, que se recuperarán sin intereses de septiembre a febrero, comentó Patch.com.

Los créditos se financian a través del programa de Crédito Universal para Facturas Residenciales (RUBC) de la BPU, específicamente con fondos de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI).

Tras un verano con temperaturas récord y un reciente aumento del 17 al 20% en el costo de las facturas de electricidad, la junta consideró necesario ofrecer un alivio financiero a los clientes.

Los aumentos fueron el resultado de la subasta anual del Servicio Básico de Generación de Nueva Jersey del año pasado, que determina el costo que las compañías pagan por la energía generada fuera del estado. La BPU agregó que el aumento de la demanda y la sobrecarga de la red eléctrica también son responsables de la subida de precios.

Las compañías de distribución eléctrica deben presentar un informe a la junta que indique el número total de cuentas acreditadas y el monto total de los fondos desembolsados dentro de los 45 días posteriores al desembolso final, según la orden.

Los clientes que tienen dificultades para pagar sus facturas de electricidad pueden buscar alivio a través de programas que incluyen el Universal Service Fund, Fresh Start Program, Payment Assistance for Gas and Electric (PAGE) Program, Low Income Home Energy Assistance Program, Lifeline, NJ Shares y NJ Comfort Partners. Más información oficial aquí.