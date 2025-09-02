Familia Trump lanza su criptomoneda WLFI y su fortuna sube $6,000 millones de dólares

La familia del presidente estadounidense Donald Trump aumentó su patrimonio neto hasta unos %6,000 millones de dólares el lunes, tras el estreno en el mercado abierto de la criptomoneda World Liberty Financial (WLFI), un proyecto impulsado por los hijos del mandatario.

Hasta ahora, el token no estaba disponible para operaciones públicas y solo podía adquirirse de manera restringida.

Con su incorporación a plataformas de intercambio como Binance, WLFI comenzó a comprarse y venderse libremente, aunque los tokens pertenecientes a los fundadores y a otros miembros clave del proyecto permanecen bloqueados.

Según datos de CoinMarketCap, en la primera hora de cotización se intercambiaron aproximadamente 1.000 millones de dólares en tokens. Este martes, la criptomoneda alcanzó una capitalización de mercado de $6,000 millones de dólares, antes de retroceder un 9% y situarse en torno a $5,400 millones.

Trump, designado cofundador emérito de la iniciativa, y su familia poseen casi una cuarta parte de la oferta total de WLFI. El proyecto fue presentado en septiembre de 2024 por el mandatario junto a su hijo Donald Trump Jr., en plena preparación de la campaña electoral.

El token WLFI se diseñó como un activo de gobernanza no transferible, dirigido a inversores que califican bajo la exención del Reglamento D de la Comisión de Bolsa y Valores, mecanismo que permite a las compañías captar capital sin registrar formalmente valores, limitando la oferta a inversores acreditados o a pequeñas colocaciones privadas.

Los llamados tokens de gobernanza otorgan a los titulares la posibilidad de votar y participar en las decisiones que definen el rumbo de un proyecto cripto. En el caso de WLFI, la compañía lo promociona en su página como “la única plataforma DeFi inspirada en Donald J. Trump”.

No obstante, su lanzamiento inicial en octubre de 2024 estuvo marcado por ventas reducidas y problemas técnicos en el portal web.

Este no es el primer acercamiento de Trump al mundo de las criptomonedas. En enero pasado lanzó la moneda digital tipo meme $TRUMP, que también registró valoraciones de miles de millones de dólares durante su primer día de cotización