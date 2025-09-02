Selección de Portugal publica conmovedor video sobre Diogo Jota: “Nada nos podrá separar”

La selección de Portugal afrontará un momento difícil en el arranque de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El equipo de Roberto Martínez, campeón de la Nations League, encarará su primera concentración sin Diogo Jota.

El delantero falleció en julio en un accidente automovilístico en el norte de España, a los 28 años, junto a su hermano André Silva.

De cara a los partidos ante Armenia y Hungría, la federación compartió un emotivo video con imágenes del atacante en distintas etapas: entrenamientos, celebraciones y momentos con sus compañeros. La narración estuvo a cargo de Ruben Neves, su amigo más cercano, quien leyó una carta en memoria del futbolista.

𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗡𝗼𝘀 𝗣𝗼𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿. Por ti, Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/Qy56zijvNP — Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025

“Somos una familia”, recalca el video

“Más que amigos, somos familia. Y eso no cambiará solo porque firmaste un contrato un poco más lejos de casa. Cuando nos reunamos con la selección, seguirás estando con nosotros: en la mesa, en el autobús, en el avión, siempre a nuestro lado. Nos aseguraremos de que nunca faltes en nuestras vidas y de que tus seres queridos tengan todo lo que necesiten. La vida nos unió y nada puede romper ese lazo”, expresó Neves en el mensaje.

Además del tributo audiovisual, la federación presentó una escultura en bronce de la camiseta de Jota con la palabra “eternizado”.

La pieza fue colocada junto a otra dedicada a Jorge Costa, exfutbolista y entrenador portugués, capitán del Porto campeón de Europa con José Mourinho, quien murió en agosto pasado a los 53 años tras sufrir un paro cardiaco.

Ruben Neves hereda el número 21

Neves será el encargado de portar el número 21 de la selección de Portugal, dorsal que pertenecía a su amigo y excompañero Diogo Jota. La decisión fue anunciada por el seleccionador Roberto Martínez, quien explicó que la forma de mantener vivo ese símbolo es que continúe en el campo.

“Ese dorsal irá a Rúben Neves porque así permanecerá con nosotros y con todo lo que representaba Diogo”, explicó Martínez, al recalcar que el mediocampista del Al-Hilal era la persona más cercana a Jota dentro del plantel y la indicada para rendirle homenaje en cada partido.

El vínculo entre ambos trasciende la cancha, pues Neves y Jota coincidieron en Wolverhampton Wanderers y en la selección nacional. Tan fuerte era la relación que el centrocampista fue uno de los portadores del féretro en el funeral de su compatriota y decidió dar un paso más en su homenaje personal.

El mediocampista de 28 años se tatuó un diseño en honor a Jota, con el que celebra la amistad y las experiencias compartidas a lo largo de los años. De esta manera, Neves no solo llevará su recuerdo en la piel, sino también en el césped, defendiendo a Portugal con el dorsal que simboliza el legado de su amigo.

Seguir leyendo:

Demandan al veterano defensor brasileño David Luiz por supuestamente amenazar a una mujer

Las opciones de Memo Ochoa ahora que se encuentra sin equipo y con el futuro en el aire

Asistente de Seattle Sounders ironiza tras recibir escupitajo de Luis Suárez: “Esperaba una mordida”