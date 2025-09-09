FC Barcelona jugará contra el Valencia en el Joan Cruyff por los retrasos en el Camp Nou

El encuentro entre el FC Barcelona y el Valencia CF de la cuarta jornada de LaLiga 2025-26 no podrá celebrarse en el Spotify Camp Nou y se jugará finalmente en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para unos 6,000 espectadores, según confirmó el propio club en un comunicado.

“El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Valencia CF, no podrá celebrarse todavía en el Spotify Camp Nou”, informó la entidad blaugrana.

El club catalán insistió en su comunicado que “está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas”, pero por este motivo el partido entre blaugranas y valencianistas se disputará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff.

El FC Barcelona, que informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y a la gestión de las entradas, también agradeció a sus socios y aficionados “su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo como ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou”.

El partido FC Barcelona – Valencia se disputará en el Estadi Johan Cruyff con aforo destinado íntegramente a los socios y socias del Club. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2025

Problemas en el Camp Nou

El Barça abandonó el Camp Nou en 2023 para modernizar el antiguo estadio y tenía previsto regresar en noviembre de 2024 con un aforo limitado a unos 50,000 espectadores.

Sin embargo, terminó la temporada 2024-2025 en el Estadio Olímpico y se anunció que el 10 de agosto de este año regresarían al Camp Nou para la disputa del Trofeo Joan Gamper contra el Como.

Pero de nuevo ese partido se tuvo que trasladar y ha vuelto a ocurrir lo mismo con la cuarta jornada de LaLiga que se jugará el domingo contra el Valencia.

El Barcelona ya desde hace tiempo sabía que esto era una posibilidad y ha tenido que adecuar el Estadio Johan Cruyff con toda la infraestructura necesaria para que el VAR tenga un funcionamiento correcto.

Por ese motivo, técnicos de LaLiga han estado presentes en el recinto en los últimos días para validarlo dar su conformidad pese a que el estadio tiene un aforo para solo 6 mil espectadores.

