Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del lunes 22 de septiembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con varios sorteos que brindan a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o sencillamente deseas estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy lunes, 22 de septiembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del lunes 22 de septiembre

Combinación mediodía: 09 04 03 00

Combinación noche: 01 06 06 01

Números ganadores de Pick-4 del lunes 22 de septiembre

Combinación mediodía: 01 01 06 05 00

Combinación noche: 02 07 03 09 01

Números ganadores de Pick-6 del lunes 22 de septiembre

Combinación original: 05 13 18 21 29 43

Bote acumulado: $16,300,000

Números ganadores de Cash4Life del lunes 22 de septiembre

Los números ganadores son: 03 05 06 10 33

Cash Ball: 03

Números ganadores de Jersey Cash-5 del lunes 22 de septiembre

Los números ganadores son: 11 18 22 37 42 B-18

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $160,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey varían su frecuencia en función el juego. Se celebran todos los días y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números que quiera o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y dejarlo todo en manos de la suerte.

Jugando a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes adivinar los cuatro números en el orden concreto en el que salieron.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se celebra también a diario a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo se juega una vez.

Para jugar a Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos arrancan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, este juego también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

Otros resultados de la Lotería