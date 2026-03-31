Cuánto dinero gana un soldado del Ejército de EE.UU.

El salario de un soldado del Ejército de Estados Unidos varía según su rango y años de servicio, pero incluso en los niveles iniciales incluye ingresos base competitivos, además de bonos y beneficios adicionales que pueden incrementar el total.

De acuerdo con datos oficiales del Ejército, los soldados en servicio activo reciben un salario base anual determinado por su rango y experiencia.

Por ejemplo, un soldado raso (Private E1) con menos de dos años de servicio percibe aproximadamente $25,297.20 al año.

En el caso de un Private (E2), el ingreso base sube a $28,353.60 anuales.

A medida que aumenta el rango, también lo hace el salario.

Un Private First Class (E3) puede ganar desde $29,815.20 al año en sus primeros años, alcanzando hasta $33,609.60 con mayor experiencia.

Por su parte, un Specialist o Corporal (E4) inicia en $33,026.40 y puede llegar a $40,096.80 después de varios años de servicio.

Los ingresos continúan incrementándose en rangos superiores.

Un sargento (E5) gana desde $36,018.00 anuales y puede alcanzar hasta $48,261.60 con ocho años de experiencia.

Mientras tanto, un Staff Sergeant (E6) inicia en $39,319.20 y puede llegar a $53,326.80 dependiendo de su trayectoria.

Estos montos corresponden únicamente al salario base, es decir, antes de sumar bonos, compensaciones adicionales o beneficios.

El Ejército aclara que los soldados pueden recibir incentivos económicos adicionales, como bonos por alistarse o por ocupar ciertos puestos específicos, incluyendo el llamado ‘Quick Ship Bonus’ para quienes reportan a entrenamiento básico en menos de 30 días.

Además del sueldo, existen apoyos que reducen gastos importantes.

Entre ellos destaca la Asignación Básica para Vivienda (BAH), que se otorga cuando el soldado no vive en instalaciones militares y cuyo monto depende de la ubicación, el rango y si tiene familia. Para quienes están fuera de Estados Unidos, existe una compensación similar llamada OHA.

En cuanto a alimentación, los soldados que viven en barracas reciben comida cubierta mediante la Asignación Básica para Subsistencia (BAS), mientras que quienes viven fuera reciben más de $300 mensuales para alimentos.

El Ejército también ofrece atención médica integral sin costo para soldados en servicio activo y con costos reducidos para quienes sirven a tiempo parcial.

A esto se suman beneficios educativos, como programas que ayudan a pagar la universidad, certificaciones profesionales y capacitación adicional.

Otra diferencia clave está en el tipo de servicio. Los soldados activos trabajan tiempo completo y reciben salario fijo según su rango.

En cambio, quienes forman parte de la Reserva o la Guardia Nacional trabajan medio tiempo y su pago depende de las horas trabajadas, incluyendo entrenamientos mensuales y un periodo anual de dos semanas.

En conjunto, el paquete de compensación va más allá del salario base, integrando beneficios diseñados para aumentar el ingreso real y reducir el costo de vida.

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