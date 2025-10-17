Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 17 de octubre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este viernes en Nueva York? La predicción del clima para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) y una mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC). La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:09 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:13 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 55 y los 64 grados Fahrenheit (13 y 18 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 5% por la tarde y 2% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.