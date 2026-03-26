El medicamento que más daña el hígado y es el primero que compras: advierten médicos

Cuando vas a hacer tus compras de medicamentos, existe uno que pones de primero en la lista por ser común y práctico. Sin embargo, expertos en salud advirten que es el fármaco que más daño puede causar al hígado, debido a la forma en que tu cuerpo lo procesa: se trata del paracetamol.

Conocido también como acetaminofén y comercializado bajo marcas populares como Tylenol, su uso extendido responde a su eficacacia para aliviar el dolor y reducir la fiebre, además de que no requiere receta médica.

Sin embargo, y aquí es donde está la clave, los especialistas señalan que su aparente seguridad puede llevar a un consumo excesivo o inadecuado. Algo similar sucede con el ibuprofeno y los riñones.

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¿Por qué el paracetamol puede dañar el hígado?

De acuerdo con el portal médico argentino HPC, el riesgo no radica en el medicamento en sí, sino en la forma en que el organismo lo procesa.

Una vez ingerido, el hígado metaboliza la mayor parte del paracetamol en compuestos seguros que el cuerpo elimina sin problemas. Pero existe un pequeño porcentaje que se transforma en una sustancia altamente tóxica.

Ese subproducto, conocido como NAPQI, es normalmente neutralizado por una molécula antioxidante presente en el hígado llamada glutatión. El problema aparece cuando se consumen dosis superiores a las recomendadas. En ese escenario, las reservas de glutatión se agotan y el NAPQI comienza a acumularse, atacando directamente las células hepáticas.

El resultado puede ser una lesión hepática aguda que, en casos severos, deriva en insuficiencia hepática.

El mayor peligro del paracetamol es que está presente en más de 200 presentaciones farmacéuticas, incluyendo medicamentos para el resfriado y combinaciones para el dolor. Esto aumenta la posibilidad de ingerir varias dosis sin darse cuenta.

Además, su rápida absorción (con concentraciones máximas en sangre entre 30 y 60 minutos) facilita que el organismo procese grandes cantidades en poco tiempo.

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Factores que aumentan el daño hepático junto al paracetamol

El consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo. Esto se debe a que el alcohol activa las enzimas que producen más NAPQI y, al mismo tiempo, reduce las reservas de glutatión, dejando al hígado más vulnerable.

También influyen:

El uso prolongado del medicamento

La combinación con otros fármacos que contienen paracetamol

Enfermedades hepáticas previas

El paracetamol sigue siendo un medicamento seguro cuando se utiliza correctamente. La clave está en respetar las dosis recomendadas y evitar duplicar tratamientos con el mismo principio activo. De resto, consultar con un médico ante cualquier duda.

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