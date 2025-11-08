Camila Sodi habla sobre su madre y el impacto de su pérdida en su nuevo libro

Camila Sodi, hace pocos días, compartió a través de su cuenta de Instagram que se estrenó como escritora tras el lanzamiento de “El pequeño libro del duelo”, donde revela varios detalles de su vida personal y uno de ellos fue todo lo que atravesó cuando su mamá, Ernestina Sodi, tuvo que ser hospitalizada por dos infartos y, tras haber permanecido en terapia intensiva, falleció el 8 de noviembre de 2024.

“Un techo blanco cuadriculado de falso plafón se venía abajo, colapsando en una casi cascada de agua que caía a raudales del techo. El techo ya no aguantaba el peso del agua: se rompía violentamente e inundaba todo el cuarto. Nada me pasaba. Recuerdo la sensación de tener mucho miedo. En cuanto el techo colapsaba, yo sabía que alguien estaba atrapado ahí dentro, ahogándose, sin poder gritar. Así que la que gritaba era yo. ¿Quién está ahí? ¿Estás bien? ¿Cómo te puedo ayudar? La sensación que me provocó ese sueño era de una angustia aterradora”, comenzó relatando.

Ernestina, hermana de Thalía y Laura Zapata, estuvo más de 21 días bajo supervisión médica y su diagnóstico no mejoraba con el transcurrir del tiempo, por ello Camila contó que, luego de haber tenido esa pesadilla, decidió llamar al padre de sus hijos, dada la preocupación que se registró tras un mal sueño que tuvo en un momento tan complejo para ella como la salud de su madre.

“En cuanto me desperté, alterada, lo primero que hice fue llamar por teléfono a mi exesposo, quien estaba con los niños… tenía el sabor de un mal presagio en la boca“, escribió.

Sodi explicó que la circunstancia empeoró y todo lo que había visto en esa pesadilla lo estaba viendo reflejado en la vida real, y es que iba desde el llanto hasta darse cuenta de que estaba perdiendo físicamente a su madre.

“Cuando abrí los ojos, quedé impactada con lo que vi. El techo de falso plafón blanco, el mismo de mi sueño. El agua que caía a raudales, como mis lágrimas… . Y mi madre era la que se había quedado atrapada, ahogándose, y yo no podía salvarla. Solo pude llamarle a mi exmarido y decirle: ‘El techo de mi sueño es el mismo… Mi mamá se está muriendo‘”, reseñó.

Sigue leyendo:

· Camila Sodi transforma el duelo por la muerte de su mamá en un libro

· Camila Sodi revela las lecciones que le dejó la muerte de Ernestina

· Camila Sodi comparte emotivo video para agradecer a su mamá