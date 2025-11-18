Trump insta al Congreso a centrarse en un sistema de salud que devuelva el dinero directamente a la gente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes su apoyo a un sistema de salud que “devuelva el dinero directamente a la gente”, evitando que los fondos lleguen a las grandes compañías de seguros.

Según Trump, estas empresas “han ganado billones de dólares y se han aprovechado de Estados Unidos durante demasiado tiempo”.

“La gente podrá negociar y comprar su propio seguro, mucho mejor. ¡El poder al pueblo! Congreso, no pierdan su tiempo ni su energía en otra cosa. ¡Esta es la única manera de tener un excelente sistema de salud en Estados Unidos! ¡Háganlo ya!”, escribió el mandatario.

El pronunciamiento se produce tras la aprobación por parte del Congreso del paquete legislativo que puso fin al cierre de Gobierno más largo en la historia del país, que se extendió por más de un mes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Evan Vucci / AP

La ley, firmada por Trump, incluye financiamiento para agencias federales, extensiones temporales de programas críticos y una controvertida cláusula que permite a senadores demandar al Departamento de Justicia por registros telefónicos vinculados al asalto al Capitolio de 2021, según fuentes oficiales.

El acuerdo legislativo asegura la continuidad de operaciones en agencias clave y revierte recortes masivos de personal implementados durante la parálisis gubernamental.

Más de 4,000 empleados federales, incluidos cientos del sector de salud pública, habían sido despedidos o recibieron notificaciones de terminación durante el cierre, indicó la Administración Trump.

El paquete de financiamiento se extiende hasta el 30 de enero de 2026 para la mayoría de las agencias y hasta el 30 de septiembre de 2026 para departamentos estratégicos como Defensa y Asuntos de Veteranos.

Entre las partidas asignadas destacan más de $133,000 millones de dólares para Veteranos, así como fondos para construcción militar y mantenimiento de instalaciones, con el objetivo de garantizar la planificación anual de infraestructura y servicios médicos.

Trump calificó la reapertura del gobierno como una “victoria frente a la extorsión demócrata” y destacó que la legislación se aprobó sin ceder en materia de seguridad sanitaria, lo que implicaría que el Obamacare se elimine después de diciembre.

Sigue leyendo:

• La Cámara aprueba poner fin al cierre del gobierno

• Demócratas de la Cámara Baja presentarán iniciativa para extender Obamacare por tres años

• Aumento en prima de Medicare Parte B absorberá una parte importante del COLA del Seguro Social en 2026